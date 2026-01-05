Recomendaciones de Sedeco para “compras seguras” por Reyes Magos

Con el aumento del movimiento comercial propio de la época de fin de año y también el día de los Reyes Magos, la Sedeco compartió un tipo de “guía” para las compras seguras en esta festividad.

Principalmente, recomiendan verificar detalladamente el precio, la calidad y las características de los productos antes de comprarlos, al igual que también es fundamental de que la garantía sea otorgada en un documento escrito.

Otro paso crucial antes de retirar cualquier compra, especialmente si se trata de electrodomésticos, electrónicos o juguetes, es comprobar su funcionalidad y buen estado en el mismo local.

También es clave que el consumidor exija y posteriormente conserve el comprobante de venta legal en todas las transacciones, ya que este documento es el respaldo para realizar cualquier reclamo posterior en caso de fallas.

Sin recargos adicionales

En lo que refiere al aspecto financiero, la Sedeco confirma que todo cliente debe ser informado sobre el precio al contado, los intereses, recargos y el monto total final a pagar.

Finalmente, recuerda que los comercios no pueden establecer recargos adicionales sobre el precio ni exigir montos mínimos de compra por la utilización de tarjetas de crédito o débito. En caso de denuncias, uno puede realizarlas al (0962) 127 110.

