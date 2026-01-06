Líder Amarilla planteó ponerle un techo económico a la jubilación

Este martes se llevó a cabo la reunión de la Reforma de la Caja Fiscal en la Comisión Permanente del Congreso Nacional junto con la autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. El senador Líder Amarilla comentó que planteó que exista un techo al monto de la jubilación y además sostuvo que se debe eliminar la caja de jubilación de Parlamentarios.

“Ellos dicen que hay personas que se jubilan muy temprana edad, como por ejemplo los policías que a los 50 años ya se jubilan. Eso hace que se produzca un déficit fiscal, déficit en la caja, o sea, no alcanza la plata para poder pagarle a los jubilados”, apuntó el parlamentario.

“Es por eso que plantean que la jubilación sea de los 57 hasta los 62 años y 35 años de aporte. Esa es la reforma que plantean”, agregó Amarilla.

Seguido, el parlamentario sostuvo que deben existir otras formas para salvar esta situación en la Caja Fiscal, señalando la posibilidad de ponerle un techo a la jubilación.

“Hay personas que ganan acá 40 a 50 millones de guaraníes y se jubilan con montos muy altos. Que se les ponga un límite, por ejemplo, hasta dos salarios mínimos y que sea 90 o 100 por ciento. Que se jubilen con hasta máximo 10 millones de guaraníes y que nadie se jubile con demasiado plata”, remarcó.

Sobre la eliminación de la caja de jubilación de Parlamentarios, expresó: “Que se le ponga límites a las jubilaciones de todos los funcionarios públicos, incluyendo los parlamentarios. Si se jubilan que sea con un monto mínimo, de tal manera que cuando ya no trabaje tenga un ingreso para sobrevivir”.

“Creemos es que hay demasiado despilfarro del dinero en muchísimos otros gastos superfluos del Estado paraguayo, que debería direccionarse para la dignificación del empleado. No tiene que ser nunca en contra de la vida digna del trabajador”, indicó.

Para finalizar, el senador Líder Amarilla señaló que acá se debe tener en cuenta la cuestión humanitaria.