Precio de la carne: Gobierno minimiza aumento de importación y advierte con controles

El presidente de la República, Santiago Peña, aseguró que el Gobierno ya se encuentra trabajando con productores y la industria frigorífica ante las constantes subas en el precio de la carne. Afirmó que en la reciente reunión con representantes de frigoríficos aprovecharon para advertir sobre los controles.

“Nos reunimos con la industria frigorífica y con los productores. Les dijimos: ‘Señores, esto es inaceptable”. El éxito de un sector no puede ser el fracaso de otro”, sostuvo el mandatario, al referirse al impacto del encarecimiento de la carne en la mesa de las familias paraguayas.

Lea más: Paraguay duplicó la importación de carne en 2025 y prevé mantener la medida para contener precios

Peña destacó que la cadena cárnica genera miles de empleos, desde el productor ganadero hasta los frigoríficos y el transporte, y recordó que el 2025 fue un año récord en exportaciones del rubro. Sin embargo, enfatizó que ese desempeño no puede darse “en detrimento del consumidor paraguayo. Tenemos que hacer ambas cosas.”.

En ese sentido, afirmó que el Estado intervendrá si detecta abusos. “No voy a dudar. El Estado va a estar acá para defenderle al consumidor. Y tenemos dos herramientas, y las voy a usar: la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom)”, manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alta concentración es una “luz amarilla” en el mercado de la carne

En la misma línea, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, también habló en ABC Cardinal esta mañana sobre el precio de la carne. Confirmó que el 70% de la faena de exportación está concentrada en solo tres frigoríficos, según un informe reciente de la Conacom. No obstante, aclaró que la concentración, por sí sola, no implica necesariamente prácticas anticompetitivas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Gobierno y ganaderos discuten cómo aumentar el hato y bajar el precio de la carne

“Es una alerta, una luz amarilla en el tablero. Hay concentración y tenemos que estar muy observantes para que no existan prácticas como fijación de precios o colusión”, explicó el ministro.

Giménez insistió en que Paraguay sigue siendo “más que nunca” un referente mundial en producción de carne de alta calidad y defendió la importación como una opción para ampliar la oferta al consumidor, especialmente ante los elevados precios locales.

Importación de carne se disparó: el consumidor “pude elegir”

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Paraguay importó 16.844.836 kilos de carne durante el último año, lo que representa un incremento del 126% en comparación con 2024, cuando el volumen fue de 7.442.298 kilos.

Lea más: Paraguay duplica importación de carne para garantizar oferta y precios

El titular del MIC tambén minimizó el impacto de ese aumento y señaló que se trata de un crecimiento sobre una base casi nula. “Es menos del 10% del consumo total del país. Antes prácticamente no se importaba nada”, explicó, y agregó que la presencia de carne extranjera en góndolas permite al consumidor elegir por precio y origen.