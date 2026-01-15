ANDE y MEC buscan saldar deuda de US$ 13,3 millones

La reunión, de carácter técnico, marca el inicio de un proceso crítico para ambas instituciones. Según confirmó el Ing. Hugo Rolón, gerente comercial de la ANDE, el monto adeudado por el MEC asciende a G. 93.292.696.068, cifra que representa aproximadamente 13,3 millones de dólares.

Durante el encuentro, el equipo de la División de Operación Comercial de la ANDE, liderado por el Ing. Rolón, presentó los lineamientos y criterios técnicos que guiarán el proceso de validación de las facturas pendientes.

Por su parte, la comitiva del MEC, encabezada por el Director General, Dr. Manuel Arce, y su equipo técnico asesor, expuso las limitaciones presupuestarias actuales y analizó las posibles fuentes de recursos para hacer frente a este compromiso financiero.

Lea más: MEC propone ceder inmuebles para saldar millonaria deuda con ANDE

Cabe recordar que durante una reunión entre el ministro Luis Ramírez y el titular de ANDE, Félix Sosa, se presentó una propuesta para hacer frente a este compromiso financiero con la cesión de propiedades pertenecientes al MEC como forma de pago.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La mesa de trabajo no solo busca determinar el monto exacto y depurado de la mora, sino también diseñar un cronograma de pagos que resulte viable para el flujo de caja del MEC, sin comprometer los programas pedagógicos ni la infraestructura escolar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La conformación de este espacio es considerada por las autoridades como un avance relevante en la cooperación entre entes del Estado.

Para la ANDE, lograr cobrar esta millonaria deuda significará que pueda continuar con sus planes de inversión en infraestructura eléctrica, mientras que para el MEC representa una oportunidad de normalizar su situación patrimonial y asegurar el suministro ininterrumpido en miles de escuelas y colegios del país.