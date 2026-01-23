El BCP reduce su tasa de política monetaria al 5,75%

Esta decisión sitúa la tasa en su nivel más bajo de los últimos cuatro años, rompiendo con la estabilidad observada durante el 2025.

Para encontrar una tasa inferior al actual, es necesario retroceder hasta enero de 2022, cuando el indicador se ubicaba en 5,50%, en medio de un ciclo de aumentos que llegaría al 8,50% un año después.

La banca matriz destacó además que la tasa mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue -0,3% en diciembre, influenciada principalmente por disminuciones en los precios de los rubros volátiles en alimentos, combustibles y bienes durables.

El Comité resaltó que la actividad económica mantuvo una dinámica positiva en el cuarto trimestre de 2025, de manera coherente con la estimación de crecimiento de 6,0%.

Proyección de crecimiento

Para 2026, la autoridad monetaria pronostica una expansión del Producto Interno Bruto de 4,2%, sustentada fundamentalmente en el buen desempeño esperado para los sectores terciario y secundario.

Respecto a las expectativas de inflación, tanto para este año como para el horizonte de política monetaria, el BCP lo ubicó en un 3,5%.

En este contexto, el Comité consideró apropiado reducir la tasa referencial en 25 puntos básicos, manteniendo el perfil neutral de política monetaria.