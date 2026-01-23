Usuarios del transporte soportan otro calvario ante una nueva “regulada”

Los ciudadanos tuvieron que soportar un largo tiempo en las paradas mientras aguardaban el arribo del bus que los transportaría hasta sus casas, después de una ardua jornada laboral y en medio de calor intenso que hacía al atardecer de ayer.

Durante la hora pico, un equipo de ABC TV pudo comprobar nuevamente las largas esperas de los usuarios, los ómnibus repletos de pasajeros y las quejas de que cada vez hay menos de esos transportes.

Pese a los reclamos, los desacuerdos entre el Gobierno Nacional, a través del Viceministerio del Transporte, y los empresarios, continúan perjudicando a los usuarios que tienen que esperar muchos minutos y hasta horas en las paradas la llegada del bus que deben abordar.

“Es un desastre el transporte público. Ahora recién después de casi una hora viene mi colectivo”, se quejó una pasajera que aguardaba para viajar hasta Mariano Roque Alonso y que fue entrevistada por ABC TV en la parada de ómnibus instalada en la avenida Aviadores del Chaco de la capital, en la zona de los shoppings centers.

“El servicio del transporte público tiene mucho que mejorar. Hacer rato salimos del trabajo y hace media hora estamos esperando. Hay mucho tráfico además”, manifestó por su parte Diosnel, un usuario que esperaba el arribo de su ómnibus para ir hasta su casa en Areguá.

Inclusive, algunos cuestionaron que es una “tortura” esperar buses en horas pico, principalmente al atardecer, momento en que la mayoría de los usuarios tienen planeado ir hasta sus hogares después de una agotadora jornada laboral.

“Soy del interior y estoy esperando colectivo, pero hay pocos”, lamentó una pasajera.

Desacuerdo total

Mientras los usuarios del transporte público son “castigados” con esperas de largos minutos y horas, las conversaciones entre el Gobierno Nacional y los empresarios de ese sector continúan estancadas y casi sin avance alguno.

El Viceministerio del Transporte, el cual representa al Gobierno en ese diálogo, había propuesto mantener la tarifa técnica del pasaje a los transportistas, quienes se oponen a eso.

Las constantes desavenencias entre ambas partes hacen que las “reguladas” se mantengan con una frecuencia inusual y los pasajeros terminen como los principales perjudicados.

Muchos de los usuarios invierten una buena parte de sus salarios en el pago del pasaje de ida a sus lugares de trabajo y de vuelta para sus hogares.

Además se quejan del mal servicio de las unidades, así como la excesiva cantidad de pasajeros con quienes tienen que compartir el viaje después de una larga jornada laboral.