Fondos públicos en CDAs: BNF lidera con el 20,8% en guaraníes y Basa en dólares con el 22,6%

El Banco Nacional de Fomento (BNF) encabezó con claridad esta clasificación, al concentrar G. 2,358 billones, equivalentes al 20,8% del total de los CDAs. Este liderazgo consolida su posición histórica como principal receptor de fondos públicos en moneda local, coherente con su carácter de banca estatal y su estrecha vinculación con la gestión financiera del sector público. Muy cerca se ubicó Ueno Bank, con G. 2,108 billones y una participación del 18,6%, lo que confirma su fuerte inserción en el negocio de captación de recursos del Estado. En tercer lugar, Continental, con G. 1,751 billones, que representó el 15,5%, seguido por Sudameris, con G. 1,745 billones y el 15,4%.

Estas cuatro entidades concentraron en conjunto el 70,3% de todos los saldos en guaraníes, lo que deja en evidencia un nivel de elevada concentración.

En la práctica, más de dos tercios de los fondos públicos depositados en CDA en moneda local se encuentran administrados por un grupo muy reducido de bancos, lo que refuerza la idea de que la relación entre el Estado y el sistema financiero está estructurada en torno a pocos actores dominantes.

En un segundo escalón destacó Basa, con G. 745.731 millones y una participación del 6,6%, seguido por GNB y Bancop, ambos con el 5,3%. Más abajo se ubicaron Itaú, con el 3,2%, Familiar con el 2,6%, Atlas con el 2,2%, Zeta con el 2,1% e Interfisa con el 1,9%. Finalmente, Solar cerró la lista con G. 50.000 millones, equivalente al 0,4% del total.

Al pasar a los saldos en dólares estadounidenses, el panorama presenta una configuración distinta, aunque con un grado de concentración igualmente elevado. El total depositado en CDA en dólares ascendió a 127.705.114 dólares (15,1% del total de los saldos públicos en la mencionada moneda), un monto considerable que refleja la importancia de la moneda extranjera en la gestión financiera de los OEEs, ya sea por compromisos externos, reservas operativas o estrategias de cobertura.

En este segmento, Basa ocupó el primer lugar, con US$ 28.900.000, lo que representó el 22,6% del total. Le siguió Zeta, con US$ 20.110.000 y una participación del 15,7%; Continental con US$ 18.731.750, equivalente al 14,7% y el cuarto lugar correspondió a Ueno Bank con US$ 14.427.000 y el 11,3%. Las cuatro entidades concentraron el 64,3% de los saldos en dólares, una proporción que, si bien es ligeramente menor que la observada en guaraníes, siguió siendo muy elevada. Esto confirma que la administración de los fondos públicos en moneda extranjera también está fuertemente dominada por pocos actores, aunque con una composición distinta de liderazgo.

Más abajo figuraron GNB, con US$ 10.050.000 y el 7,9%, seguido por Familiar con US$ 10.000.000 y el 7,8%. En posiciones posteriores se ubicaron el BNF, Bancop, Itaú e Interfisa.

En conjunto, los datos revelan una arquitectura financiera dual. En guaraníes, predomina la banca pública, con el BNF como pilar central, acompañado por grandes bancos privados que han ganado una participación significativa. En dólares, el liderazgo se desplaza hacia entidades privadas.

En ambos casos, la característica común es la alta concentración, lo que convierte a un grupo reducido de bancos en actores clave de la gestión de la liquidez del Estado.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.