Pedirán a Contraloría que intervenga ante decretos del Ejecutivo sobre tarifas de ANDE

Este jueves, representantes del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) y la Unión de Ingenieros de la ANDE se manifestaron frente a la sede central de la empresa estatal distribuidora de energía eléctrica en Asunción contra dos recientes decretos del Poder Ejecutivo: el 5.306 y el 5.307.

Estos decretos, que apuntan a ofrecer condiciones más favorables a grandes consumidores industriales de energía bajo las figuras de “industrias convergentes” o “Power to X” (transformación o almacenamiento de energía), podrían terminar causando un desabastecimiento de energía y un encarecimiento de las tarifas por electricidad para el resto de los usuarios del sistema de la ANDE, según han advertido expertos.

Teniendo eso en cuenta, Adolfo Villalba, secretario general del Sitrande, anunció hoy en conversación con ABC Color que su gremio hará una solicitud formal a la Contraloría General de la República de que tome participación y solicite informes sobre el tema a la empresa estatal.

“No nos queda más que salir a pelear y defender nuestra institución”, declaró.

Decretos “leoninos”

Villalba opinó que los decretos son “leoninos” y “perjudiciales” para la ANDE, y argumentó que se trata de un “formato” que la empresa se verá obligada a seguir al momento de firmar contratos con “empresas convergentes” a las que los decretos benefician.

“El decreto es más o menos un formato de cómo tiene que ser el contrato, establece que debe tener continuidad, que no le podés ajustar la tarifa en ningún momento, que tienen que un precio que les dé previsibilidad a los empresarios”, señaló el sindicalista.

Las tarifas que el decreto establece para “industrias convergentes” es 14 por ciento más bajo que el que se aplica a firmas de criptominería, mientras que la tarifa de “Power to X” es 32 por ciento menor. El decreto también establece que esas tarifas deben mantenerse vigentes por un periodo de 15 años.

¿Cómo podrían afectar los decretos al ciudadano?

Villalba indicó que la infraestructura de distribución de energía de la ANDE tiene una capacidad limitada y la inclusión de estos nuevos grandes consumidores supondría que, en casos en que el sistema se vea sobrepasado por la demanda, serían los consumidores comunes quienes van a verse perjudicados al sufrir cortes.

Además, argumentó que la ANDE eventualmente deberá ajustar sus tarifas y, al no poder cambiar las de los dos grupos mencionados en los decretos, el resto de los consumidores serán los afectados por las subas.