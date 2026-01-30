Economía
30 de enero de 2026 - 05:00

Decretos 5306/5307: Cristaldo refuta a los críticos, pero el debate debe continuar

Planta Solar Flotante de Itaipú.
Planta Solar Flotante de Itaipú.Gentileza

El viernes 16 del agónico primer mes del 2026, el Gobierno de Santiago Peña publicaba los decretos 5306 y 5307, que establece el régimen tarifario para “industrias convergentes” y “Power to X”. La UIA reaccionaba de inmediato con un Comunicado de protesta. Le siguieron otras organizaciones del ámbito energético. Hoy, con la irrupción del especialista Ing. Nelson Cristaldo en defensa de la decisión del Ejecutivo, el debate se enriquece.

“Lo que el<b> </b><a href="https://www.abc.com.py/internacionales/2025/08/15/santiago-pena-dos-anos-de-un-gobierno-en-paraguay-que-ya-pasa-factura-a-su-imagen/" target="_self" rel="" title="https://www.abc.com.py/internacionales/2025/08/15/santiago-pena-dos-anos-de-un-gobierno-en-paraguay-que-ya-pasa-factura-a-su-imagen/"><b>presidente Peña (Santiago)</b></a><b> </b>debería hacer es comenzar la muy requerida reforma del sector eléctrico, dando espacio a la innovación y al desarrollo que las empresas privadas pueden asumir, y mandar a sus casas a los inoperantes, inútiles, incompetentes y altamente corruptos sindicalistas de la ANDE”.

El duro posicionamiento en el debate sobre la promulgación de los <b>decretos 5.306</b> y <b>5.307</b>, los que básicamente establecen tarifas eléctricas a empresas electrointensivas, corresponde al Ing. Nelson Cristaldo, especialista del sector.

Los instrumentos de referencia fueron firmados por el mandatario Santiago Peña el viernes 16 de este mes y, desde entonces, ABC se hizo eco de las reacciones de la <b>U</b><a href="https://www.abc.com.py/economia/2026/01/23/arriesgan-la-sostenibilidad-financiera-y-operativa-de-ande-advierte-la-uia/" target="_self" rel="" title="https://www.abc.com.py/economia/2026/01/23/arriesgan-la-sostenibilidad-financiera-y-operativa-de-ande-advierte-la-uia/"><b>nión de </b>Ingenieros de la ANDE (UIA)</a>, del Ing. <b>Pedro Ferreira</b>, expresidente de la empresa eléctrica estatal, de las<b> Campañas</b> Itaipú Causa Nacional e Itaipú es también Soberanía, así como de otros técnicos que pidieron el anonimato.

Cristaldo no esas manifestaciones y, sin contemplaciones, añade cuanto sigue: “es verdad que la ANDE<b> tiene que desaparecer.</b> Resulta increíble que cada vez que se quiere vender energía, la ANDE supuestamente pierde. Los sindicalistas no se acuerdan del monumental fracaso del año pasado cuando ellos fueron a tratar de vender su energía en <a href="https://www.abc.com.py/economia/2024/11/21/venta-de-energia-de-acaray-al-brasil-decision-esta-en-manos-del-equipo-economico-nacional/" target="_self" rel="" title="https://www.abc.com.py/economia/2024/11/21/venta-de-energia-de-acaray-al-brasil-decision-esta-en-manos-del-equipo-economico-nacional/">subasta con Brasil</a> El mejor precio fue de <b>US$ 22/MWh</b> y ahora el decreto es de <b>US$ 37/MWh</b>. Casi el doble”.

Las dos tecnologías más disruptivas

Acerca de las eventuales consecuencias de la puesta en vigor de los decretos del Ejecutivo, dice el Ing. Cristaldo que, “la realidad es que vamos a tener las dos tecnologías <b>más disruptivas</b> de este siglo:<b> Bitcóin</b> y <b>AI</b>. “La carrera entre China y USA es por el BTC y la AI, y nosotros vamos estar en una posición estratégica, somos el país N° 4 en operación de BTC y ahora vamos a ser muy grandes con la AI”.

En su dura respuesta, Cristaldo agrega que va a ser nuestro país el que pedirá al <b>Brasil </b>que baje los <b>costos de la cesión</b>, porque quizás seamos nosotros los que vamos a necesitar energía barata para el 3035. La energía no se va a terminar y, económicamente, lo más importante es <b>vender el 100%</b> de nuestra disponibilidad. <b>La energía no se guarda, se usa”</b>.

Sobre el<b> </b><a href="https://www.abc.com.py/politica/2026/01/23/campanas-sobre-itaipu-exigen-a-pena-la-derogacion-de-dos-ilegales-decretos/" target="_self" rel="" title="https://www.abc.com.py/politica/2026/01/23/campanas-sobre-itaipu-exigen-a-pena-la-derogacion-de-dos-ilegales-decretos/"><b>contenido del material de las organizaciones sindicales y políticas</b> </a>a las que refuta, Cristaldo señala que sus cálculos <b>no están bien</b>, y califica como “supertarifas” a las que aprobó el Poder Ejecutivo.

Argumenta que esas tarifas obligan al Paraguay a negociar la energía <b>al costo,</b> lo cual es “superimportante” para nuestro país, porque, de hecho, le produce a la ANDE 1<b>6% de ganancial ¡hoy!</b>”.

Desarrollar músculo para negociar con Brasil

Explica igualmente que “no hay forma que ninguna de estas empresas de AI “o las otras” entren a operar dentro de uno o dos años, “pero la firma de estos contratos haría que <b>desarrollemos el músculo para negociar con Brasil </b>bajo otras condiciones, porque tenemos los grandes bloques vendidos”.

En Itaipú, el acumulado a octubre 2025 es US$ 351,4 millones, 15% menos frente a los US$ 413,7 millones registrados en igual lapso de 2024.
¿Vender la energía de Itaipú o utilizarla en territorio paraguayo". El debate continúa.

Concluye el especialista, que la ANDE “debe <b>desmonopolizarse </b>y<b> privatizarse</b> para poder reducir las pérdidas y hacerla eficiente como cualquier empresa privada”.

Finalmente, disparó otra andanada sobre la UIA: “Los ingenieros de ANDE deberían de aprender a generar ganancias y negocios para el país, pero, como hace más de 30 años nos tienen<b> anclados al subdesarrollo</b>, con una de las peores infraestructuras eléctricas de la región y los valores de pérdidas más altos del Mercosur”.

Queda en la “cancha” de ANDE, pero el VAR está en el MIC y en el MITIC

El ministro de Industria y consejero de la entidad binacional Itaipú, Javier Giménez, en declaraciones recientes a una radioemisora capitalina, sostenía que <b>la ANDE puede decidir</b> si firma o no el contrato que corresponda, así como aceptar su vigencia durante 15 años. “Queda en la cancha de ANDE”, apuntaba recurriendo a la jerga futbolística. “Sin embargo, el <b>VAR</b> está en el MIC y en el MITIC”, le recordaron en fuentes técnicas independientes.

Ante estas “aclaraciones” concluyen que según los cuestionados decretos, la empresa eléctrica del Estado “<b>está obligada</b>” aplicar la decisión del Poder Ejecutivo.

Agregan que el MIC y el MITIC deciden lo más importante: “<b>a quienes incluirá"</b> en el disfrute de los beneficios de las nuevas tarifas, así como sobre los plazos de 15 año.“La ANDE no tiene en el decreto un mecanismo que le dé la posibilidad de negarse, insisten.

Según las publicaciones de referencia, el ministro dijo también que estos decretos son <b>la mejor opción para dejar de ceder al Brasi</b>l (nuestro excedente energético en Itaipú). “No vendemos a nadie”, explicó.

¿Qué harán con la energía de Acaray?

Los técnicos le recuerdan que la<a href="https://www.abc.com.py/economia/2025/12/16/cesion-no-es-igual-a-exportacion-de-energia-electrica/" target="_self" rel="" title="https://www.abc.com.py/economia/2025/12/16/cesion-no-es-igual-a-exportacion-de-energia-electrica/"><b> ANDE vende energía de Acaray a la Argentina,</b></a> razón por la cual le preguntan si el Gobierno <b>ya no considera </b>vender energía de Acaray al Brasil. Añaden que esta declaración del secretario de Estado puede interpretarse que “estamos lejos aún de completar la revisión del <b>Anexo C </b>del Tratado de Itaipú.

Informó Giménez que el costo de generación de la ANDE es de<b> US$ 27,7/MWh</b> y que las “convergentes” pagarán <b>US$ 30/MWh</b> y las “<b>Power to X</b>” US$ 30/MWh, pero que la misma causa confusión porque mezcla costo de potencia de Itaipú con los de Energía de Yacyretá. Apuntan que la ANDE, ante sus usuarios, debería aclarar ese punto.

Los técnicos señalan finalmente que detrás de los decretos se parapetan dos posibilidades: 1.- <b>Estrategia para forzar al Brasil a revisar el Anexo C.</b>

2. Que las criptomineras, bajo el paraguas “industrias convergentes” podrán acceder a tarifas más bajas incluisive <b>más allá del 2027</b>.