Decretos 5306/5307: Cristaldo refuta a los críticos, pero el debate debe continuar

El viernes 16 del agónico primer mes del 2026, el Gobierno de Santiago Peña publicaba los decretos 5306 y 5307, que establece el régimen tarifario para “industrias convergentes” y “Power to X”. La UIA reaccionaba de inmediato con un Comunicado de protesta. Le siguieron otras organizaciones del ámbito energético. Hoy, con la irrupción del especialista Ing. Nelson Cristaldo en defensa de la decisión del Ejecutivo, el debate se enriquece.