Campañas sobre Itaipú exigen a Peña la derogación de dos “ilegales decretos”

Mediante un comunicado, ambas campañas referentes a Itaipú piden al Poder Ejecutivo la derogación de los decretos 5.306/26 y 5.307/26 al calificarlos como “ilegales” porque las normativas otorgarían tarifas inferiores al costo a corporaciones, algo que a la larga obligaría a la ANDE a subir los precios en corto plazo o también podría empeorar la calidad del servicio por falta de inversiones.

Las organizaciones señalan que los decretos publicados el pasado 16 de enero permiten tarifas para empresas “convergentes” y de “energía en X”, algo que “empaquetará nuestra hidroelectricidad en forma de servicios digitales y vectores energéticos sin generar empleo, sin transferencias tecnológicas y sin fomentar el desarrollo local”.

También indican que las tarifas fijadas para estas electrointensivas oscilan entre 28 a 32 US$/MWh para industrias en 500 kV y de 26 a 31 US$/MWh en 220 kV, que son unos montos inferiores a lo que la ANDE debe aplicar según su Carta Orgánica.

Asimismo, denuncian que la ANDE ya pierde actualmente 300 millones de dólares al año con 1.000 MW de potencia con criptominería, sumados a otros 300 millones de pérdidas por lo que califican como una violación al Tratado de Itaipú por parte del “entreguismo antipatriota de Santiago Peña”.

Aumento de consumo eléctrico

Las campañas también apuntan que “lo más grave” es que la tarifa para la criptominería, al igual que las nuevas tarifas para electrointensivas, “ya aumentando el consumo eléctrico y adelantando 9 años el fin de los excedentes hidroeléctricos, que podrían producirse incluso antes del 2030”. Incluso sostienen que en 4 años se tendría que importar electricidad o generar hidrocarburos.

“¿Quién pagará estas tarifas más altas? ¿Los usuarios comunes? Por último, Santiago Peña y el cartismo se niegan a tratar el proyecto de ley de ampliación de tarifa social de la energía eléctrica, resultado de más de 50 mil firmas ciudadanas, que permitirá a la ANDE tener recursos genuinos y a las familias dejar de estar en mora con la ANDE”, señalan.

