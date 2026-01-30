Gasoil catarí “ya es historia”: Petropar apura nueva compra adelantándose a posible incumplimiento

Petróleos Paraguayos (Petropar) anunció el miércoles último una reducción de G. 250 por litro en el precio de todos sus combustibles, pero, una vez más, la baja se concretó sin que llegue al país el gasoil adjudicado a la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez.

La empresa extranjera había conseguido a finales del año pasado una nueva prórroga que extendió el plazo de entrega hasta el 28 de febrero de 2026, sin que hasta la fecha haya cumplido con el suministro comprometido. Al respecto, el diputado Mauricio Espínola señaló ayer que dicho carburante “ya es historia”.

“Faltan 98 semanas para que termine el gobierno. Ese combustible ya es historia”, expresó el legislador, al indicar que la firma catarí no cumpliría con la última postergación otorgada. En ese contexto, al parecer anticipándose a un nuevo incumplimiento, Petropar apuró un nuevo llamado para una compra de “oportunidad” de gasoil, cuyas ofertas debían ser recepcionadas ayer jueves.

Como viene ocurriendo en este tipo de adquisiciones pocos transparentes, los documentos del nuevo proceso recién serán publicados una vez adjudicada la compra. El volumen máximo previsto en el llamado es de 80.000 metros cúbicos, pero los precios de referencia tampoco fueron transparentados por la estatal.

Petropar nada informa sobre firma catarí

Por su parte, el gerente comercial de Petropar, Adalberto Acuña, sostuvo que la reducción de precios fue posible gracias a la baja de los valores internacionales de los combustibles y a un tipo de cambio estable. Sin embargo, ante la consulta de este diario sobre las compras específicas que permitieron la rebaja —teniendo en cuenta que el gasoil catarí sigue sin ingresar al país—, Acuña señaló que ese tema debe ser respondido por la Gerencia de Comercio Exterior, a cargo de Ramón Benítez, quien no brinda declaraciones a la prensa.

Ayer se insistió nuevamente a través de la Dirección de Comunicaciones de Petropar, encabezada por Norma Caballero, quien se limitó a destacar que la estatal ya aplicó 13 reducciones de precios sin que haya llegado el combustible catarí, pero sin precisar cuáles fueron las nuevas compras competitivas que hicieron posible la última baja.

“Hace 13 bajas que venimos haciendo y no es por la compra catarí precisamente”, expresó, ignorando las consultas realizadas para aclarar las nuevas adquisiciones de gasoil y naftas, ni el estado de las conversaciones con la firma Doha Holding Group LLC.

Lo cierto es que Petropar ya otorgó nueve prórrogas a la compañía catarí. La última, aprobada en noviembre del año pasado, extendió el plazo de entrega hasta el 28 de febrero de 2026, con la “esperanza” de que la empresa cumpla con la provisión de 100.000 toneladas métricas de carburante, por un valor de US$ 61 millones.

Pese a los reiterados incumplimientos, la estatal continúa prorrogando la vigencia del contrato, aparentemente para evitar la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, cuyo monto asciende a US$ 3.050.000, también extendida hasta mayo próximo mediante la novena adenda.