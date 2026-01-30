Paraguay impulsa ratificación del acuerdo UE–Mercosur

Durante el encuentro con los actores económicos, el Ejecutivo puso en marcha la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, al entregar al Poder Legislativo el acuerdo que marca el inicio del proceso institucional de ratificación del tratado.

En ese sentido, el presidente de la Comisión Permanente, el senador Colym Soroka, quien participó del encuentro, sostuvo que este acuerdo constituye una oportunidad estratégica, ya que no es únicamente una asociación comercial sino una herramienta de inserción inteligente en la economía global. Esto permitirá al país acceder a uno de los mercados más grandes y exigentes del mundo.

Además indicó, que el acuerdo permitirá diversificar las exportaciones, atraer inversiones, generar empleo y agregar mayor valor a la producción nacional. Para el país también significará pasar de exportar volumen a enviar competitividad. Añadió que el Estado y el sector privado trabajan de manera articulada para lograr estos objetivos.

Compromiso claro

Soroka subrayó que desde el Congreso de la Nación existe un compromiso claro con los privados y con la Unión Europea de acompañar un proceso de implementación responsable, que proteja los intereses nacionales, impulse la producción paraguaya y consolide al país como un socio confiable, moderno y protagonista dentro del Mercosur y en el escenario internacional.

“En Paraguay no tememos a la producción ni al desafío de producir, pero a veces tememos a no poder competir. Si hay algo que pide el sector productivo -tanto al Gobierno como al bloque europeo- es la oportunidad, pero esto también debe basarse en un acuerdo totalmente transparente, que no esté condicionado a nada”, apuntó.

Por último confirmó que propiciará las conversaciones en la Comisión Permanente para impulsar el tratamiento del acuerdo y destacó que el debate se centrará en su reglamentación.