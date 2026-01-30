Recomendaciones clave para que turistas no caigan en estafas al comprar en Paraguay

La diferencia cambiaria y los precios competitivos convierten a Ciudad del Este en un destino atractivo para turistas extranjeros, especialmente para la compra de electrónicos, celulares, notebooks, consolas y accesorios tecnológicos. Sin embargo, autoridades y asociaciones de consumidores advierten que también se registra un aumento de estafas vinculadas a operaciones comerciales.

Las denuncias más frecuentes (además de los pedidos de coima) están relacionadas con pagos realizados por productos que nunca se entregan, entregas parciales o mercaderías que no coinciden con lo acordado.

Recomendaciones para comprar de forma segura en Ciudad del Este

Para evitar inconvenientes, especialistas recomiendan a los turistas seguir estas medidas básicas antes de concretar una compra:

Comprar solo en comercios habilitados: Optar por locales establecidos, con dirección física visible, cartel comercial y trayectoria conocida reduce significativamente el riesgo de estafa. También se pueden buscar reseñas positivas en Google o en sus redes sociales.

Exigir factura legal y garantía: La factura es el principal respaldo ante cualquier reclamo. También es clave solicitar información clara sobre la garantía del producto y su validez.

Verificar el producto antes de pagar: Comprobar que el artículo esté sellado, funcione correctamente y coincida con el modelo ofrecido. En electrónicos, se recomienda probarlos en el local.

Desconfiar de precios excesivamente bajos: Ofertas muy por debajo del valor de mercado suelen ser una señal de alerta, especialmente si exigen pago inmediato.

Evitar pagos adelantados sin respaldo: No transferir dinero ni realizar pagos parciales si el producto no está disponible para entrega inmediata.

Guardar comprobantes y conversaciones: Conservar tickets, facturas, fotos del local y mensajes intercambiados con el vendedor puede ser clave en caso de reclamos posteriores.

Qué hacer si se es víctima de una estafa

Si un turista extranjero sufre una estafa en Paraguay, se recomienda:

Realizar la denuncia policial lo antes posible.

Presentar toda la documentación disponible (facturas, comprobantes de pago, chats).

Contactar a la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco).

Finalmente, también es importante compartir buenas y malas reseñas en las distintas plataformas, para ayudar que la experiencia de los demás compradores sea buena.