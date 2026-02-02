Economía
Gremios de ANDE piden intervención de Contraloría en el caso tarifas eléctricas

¿Qué hacer con la energía eléctrica paraguaya? La pregunta sigue vigente 42 años después de que Itaipú comenzara su etapa de producción-
Gremios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en una nota que firmaron el jueves último, 29 de enero de 2026, ante la decisión del gobierno de Santiago Peña de promulgar los decretos 5306 y 5307 que establecen tarifas y plazo de vigencia de las mismas, para firmas electrointensivas, piden la intervención de la Contraloría General de la República (CGR) a través de tres medidas.

Los gremios de la ANDE recurren al organismo de control del sector público, porque confían que actuará en forma oportuna, “en resguardo de los intereses del Estado y la ciudadanía”.

Los gremios peticionantes (SIPRA, Sitrande, UIA y Aproande), desglosan su paquete de pedidos a la CGR del modo siguiente:

a).- Disponer la iniciación de una auditoría de cumplimiento y Gestión para evaluar el impacto económico-financiero y patrimonial de los decretos 5306 y 5307 en la ANDE.

b.- Que pida - a los responsables - la presentación de los dictámenes técnicos, económicos y financieros que sirvieron de sustento en el proceso de definición de las tarifas en cuestión para verificar el cumplimiento del principio de legalidad y de la debida protección del patrimonio público.

Un pronunciamiento institución sobre la medida

c.- Que emita un pronunciamiento institucional sobre la viabilidad legal y financiera de los “subsidios implícitos” contenidos en los decretos con relación a la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley Orgánica de la ANDE.

La nota de los trabajadores y profesionales agremiados de la ANDE está dirigida al contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, y despliegan en cuatro puntos la fundamentación de las solicitudes enumeradas y reescritas.

El item 1 de estos fundamentos se refiere a Riesgo de perjuicio patrimonial.

El N° 2 desarrolla el asunto relacionado con la “Vulneración del marco legal y de la autonomía técnica y Financiera de la ANDE". En tercer lugar, el N° 3, destaca los Riesgos de subsidios cruzados implícitos y la afectación de la sostenibilidad del sistema. Finalmente, el N° 4, aluden al Compromiso de la seguridad energética y del equilibrio económico a largo plazo.

Tarifas más bajas que las paga la ANDE

Los ítems mencionados no se agotan en los títulos. Cada uno de ellos cuenta a su vez con el desarrollo del asunto que enuncia.

El punto 1, por ejemplo, señala que los decretos en cuestión “establecen tarifas aplicables al sector denominado ‘industrias convergentes’ que, conforme a proyecciones técnicas del sector eléctrico se sitúan en torno a los US$ 25/MWh, valor inferior al costo que la ANDE debe abonar a las binacionales Itaipú y Yacyretá. “Esta situación podría configurar una transferencia indirecta de recursos públicos al sector privado, generando un perjuicio al Estado”.

El punto 2 escriben que la ley 966/64, que rige a la ANDE, establece que la determinación de tarifas debe sustentarse en estudios técnicos que aseguren la sostenibilidad operativa y financiera de la institución. “La fijación de tarifas mediante decreto, sin constancia de dictámenes técnico-financieros que acrediten un flujo de caja positivo , vulneraría el marco legal vigente y comprometer las capacidad de inversión y mantenimiento de la infraestructura eléctrica, así también comprometer la capacidad de pago a organismos multilaterales, con quienes se tienen préstamos millonarios que deben ser honrados”.

Los puntos 3 y 4, por ahora, los mantendremos en el tintero simplemente por falta de espacio.