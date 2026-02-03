Inflación de enero fue de 0,6%, según el BCP: subió la carne y bajó el combustible

La inflación del mes de enero de 2026 fue de 0,6%, de acuerdo con el informe divulgado este martes por el Banco Central del Paraguay (BCP). El resultado se ubica por debajo del 1% registrado en el mismo mes del año pasado y estuvo impulsado principalmente por aumentos en alimentos, especialmente carnes, y en algunos servicios.

Con este comportamiento, la inflación interanual alcanzó el 2,7%, inferior al 3,8% observado a enero de 2025. En tanto, la inflación núcleo, que excluye precios volátiles, se situó en 0,3% mensual y acumuló una variación interanual del 3,1%, también menor al 3,4% registrado el año anterior.

Lea más: El BCP reduce su tasa de política monetaria al 5,75%

Alimentos y carnes, los principales impulsores de la inflación

Según el BCP, el aumento de precios en enero estuvo explicado principalmente por los incrementos en alimentos, en particular en rubros volátiles y carnes. Dentro de la agrupación de alimentos, se observaron subas en hortalizas como tomate, locote, mandioca y lechuga, así como en bebidas no alcohólicas.

En el caso de las carnes, se destacaron aumentos en la carne vacuna, con subas en la mayoría de los cortes, especialmente en los más consumidos para asado, como la costilla de primera y el vacío. El informe señala que estos incrementos responden a una menor disponibilidad para el mercado interno, vinculada al mayor dinamismo de las exportaciones, favorecidas por precios internacionales más atractivos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Precios de la carne bajo la lupa: Conacom abre sumario a frigoríficos

También se registraron aumentos en las carnes de cerdo, consideradas sustitutos de la carne vacuna, además de incrementos en embutidos, gaseosas y agua mineral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bajan algunos precios de frutas, lácteos y huevos

En contraste, algunos alimentos mostraron reducciones de precios. Entre ellos se destacan las frutas, particularmente banana, piña y naranja, debido a una mayor oferta local.

Asimismo, los productos lácteos registraron disminuciones de precios, asociadas a un aumento de la producción y a la reducción de costos de insumos. También se observaron bajas en huevos, aceites y pescados.

El informe del BCP señala que los bienes durables de origen importado ayudaron a moderar la inflación del mes. Se registraron reducciones de precios en vehículos y en algunos electrodomésticos, como hornos eléctricos y lavarropas, en un contexto de apreciación del guaraní frente al dólar en los últimos meses.

Precio del combustible disminuyó

De igual manera, los combustibles presentaron disminuciones en la nafta súper, la nafta común y el gasoil común, asociadas a la baja de los precios internacionales del crudo, tendencia que se mantiene desde meses anteriores.

Lea más: El comercio exterior del país movió casi US$ 35.000 millones en 2025

En el sector servicios se observaron incrementos en rubros como peluquería, internet, comidas y bebidas consumidas fuera del hogar, comida preparada para llevar, registro de conducir y recolección de basura. También se registraron subas en algunos servicios de salud, entre ellos internación, consultas médicas y tratamientos odontológicos.

El BCP señaló que, pese a las presiones en alimentos y servicios, la inflación de enero se mantiene en niveles moderados.