Decretos 5306 y 5307: sin acuerdo no aplicarán el plazo de 30 días

El decreto 5306, que busca incorporar en el sector secundario de nuestro país las “industrias convergentes”, en su Art. 8° establece un plazo de 30 días calendarios para la realización “de los trámites administrativos necesarios para su implementación“.

El decreto 5307, que incluye en la política de desarrollo de las industrias convergentes “las iniciativas denominadas “Energía a X” o “Power to X”, en su Art. 6°, define que sus responsables tienen un plazo de 30 días calendarios para que concreten las gestiones administrativas necesarias para su aplicación.

Entonces, tanto las unidades “convergentes”, como la aspirantes a conformar el círculo de los energéticos “to X”, según los decretos en cuestión, para integrar los nuevos grupos que usufructuarán sus bondades, tienen tiempo hasta el sábado 14 de este mes para completar los trámites administrativos previos.,

Nanduti.com.py, en su publicación de la mañana de ayer, se hacía eco de las aclaraciones del presidente de la ANDE, Ing. Féliz Sosa, sobre otro de los controvertidos plazos, cuestionados por especialistas independientes, así como por sindicatos de trabajadores y agrupaciones de profesionales de la empresa estatal.

La decisión fue adoptada en una reciente reunión

“Al respecto, anunció - Félix Sosa - que lo plazos de 30 días en dichas normativas no se aplicarán hasta que se llegue a un acuerdo, decisión adoptada tras una reciente reunión”, según publica Ñandutí.

Sin embargo no informa o no le informaron, si las ajustes a los que aludió el presidente de la ANDE, serán objeto de otro documento, formal como el par decretos del 16 de enero último, o si quedarán solo en palabras.

Tampoco queda claro si el acuerdo que menciona Sosa será entre las organizaciones gremiales, sociales y políticas y el Ejecutivo, o entre el Ejecutivo (MIC, Mitic) y sus inminentes beneficiaras.

El medio colega titulaba su material informativo del modo siguiente: “No podemos quedarnos solo con las binacionales”, afirma el titular de la ANDE”.

¿A qué estrategias se refería?

Añadía la nota que Sosa sostuvo que “Paraguay debe avanzar hacia un mayor aprovechamiento interno de su energía y no limitar su estrategia a las binacionales”.

Si esa estrategia se refiere a la cesión del excedente paraguayo en Itaipú y Yacyretá, a precio de costo casi, tiene razón. No obstante deben seguir en el debate las tarifas fijadas en los decretos de referencia, así como sus plazos de vigencia.

Los críticos, inclusive ante la Contraloría (CGR) manifiestan su temor a que las mismas sean un nuevo subsidio, justo en un momento en que el país discute el enorme subsidio que paga a través de la Caja Fiscal.

En cuanto al plazo, ¡15 años!, alertan que acelerará el fenómeno que ciertos caratulan como “apagón hidroeléctrico”, el que obligaría al Paraguay a importar electricidad de la región, pero con precios de mercado”.

Una mesa técnica institucional

El material informativo, que tiene que informante al Ing. Sosa, agrega que el debate sobre las tarifas eléctricas de la ANDE para las “convergentes” y las “Power to x” “continúa con la conformación de una mesa técnica institucional”.

Añade que “existe una apertura real por parte del Gobierno para alcanzar consensos, y enfatizó que la instrucción del presidente Santiago Peña es que ninguna medida se tome en detrimento de la empresa estatal.

Explicó que, si bien hay firmeza en cuestiones institucionales, “el diálogo es el camino para encontrar soluciones, que en todo el proceso buscarán resguardar intereses de la ciudadanía”.

El decreto 5306, dicen, busca el “desarrollo e innovación del país y posicionarnos como “un entorno negociable”. El 5037 pretende identificar sectores estratégicos como hidrógeno y metanol e incentivar inversiones en infraestructura y enlaces productivos.