Reforma de la caja fiscal “será el boleto de salida del Gobierno”, advierten docentes

Docentes de todo el país se van congregando desde antes de las 7:00 en la Plaza Uruguaya, en marco de las manifestaciones masivas convocadas para hoy. El representación de la OTEP-SN, Blanca Ávalos sostuvo que la reforma de la caja fiscal impulsada por el Ejecutivo no solo genera un fuerte impacto económico sobre los trabajadores, sino que también profundiza la crisis política y social del país.

“El principal responsable de esta crisis política y económica es el Partido Colorado y es como un boleto de salida del Gobierno, si aprueban esta ley así como planeta el Ejecutivo”, advirtió.

Según indicó, el rechazo a la reforma no se limita al sector docente, sino que involucra a 24 organizaciones sindicales que hoy se movilizan de manera conjunta.

Destacó que en esta protesta piden que se tengan en cuenta las propuestas hechas por docentes, como el aumento de aporte patronal y la eliminación de la edad mínima de 62 años. “Como plantea el Estado, vamos a trabajar entre 40 a 45 años, porque docentes empezamos a los 24 años”, señaló.

Piden que el Estado honre sus deudas con la caja fiscal

Ávalos cuestionó que el Ejecutivo insista en una reforma que, según afirmó, carga el peso del ajuste sobre los trabajadores, mientras el Estado no cumple con su aporte histórico a la caja fiscal. En ese sentido, reiteró el reclamo de que el Estado aporte el 14% patronal y denunció que existe una deuda que debe ser honrada, además de problemas de corrupción y mala utilización de los recursos.

La sindicalista también apuntó contra el aumento del aporte obrero y lo calificó como un “saqueo” al docente. Afirmó que los trabajadores ya sostienen la Caja Fiscal debido a la falta de aporte estatal.

“Nosotros pagamos 16% y somos los que mantenemos la caja fiscal porque el Estado nunca aportó; entonces con el 3% que quieren subir alcanzaremos el 25% del salario en aporte, tanto en IPS como en juibilacion. Ya es mucho para un trabajador y es una vergüenza que un ministro que cobra G. 120 millones esté saqueando a los trabajadores sacrificados de nuestro país", enfatizó.

No descartan retrasar inicio de clases

Ávalos no descartó nuevas acciones gremiales dependiendo de lo que decida hoy la Cámara de Diputados. Mencionó la posibilidad de un congreso unitario para definir los próximos pasos.

Recalcó que incluso se analiza que no se inicien las clases el 26 de febrero, aunque aclaró que esa medida aún depende de una decisión colectiva mediante el mencionado congreso.

En otro momento, la dirigente cuestionó duramente la jubilación parlamentaria y exigió su eliminación. Señaló que los legisladores se benefician de un aporte estatal pese a los pocos años de ejercicio y a ser autoridades electas por periodos. “Tienen jubilación VIP, aporte estatal del bolsillo de la gente.

“Estamos a todo o nada”, advierte Piris

El docente Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), organización que también se sumó a la movilización de este jueves, afirmó que los gremios hubiesen preferido “que se dialogue más tiempo” para lograr “una reforma sustentable en el tiempo”.

Sin embargo, ante el tratamiento actual del proyecto, sostuvo que piden que no se apruebe tal y como está sino que sea sometido a debates y modificaciones.

Piris explicó que la propuesta establece una edad mínima de 55 años y un retorno jubilatorio del 60%, lo que implica una pérdida significativa para el sector. “Hoy el docente se jubila con el 83% de retorno en 25 años y con el 87% en 28 años de ejercicio. Estamos hablando de 23 o 27% menos que va a recibir el docente si se aprueba de esa forma”, advirtió.

El dirigente explicó que los gremios están dialogando con diputados para buscar alternativas más favorables y reiteró que el problema central es el escaso aporte estatal. Añadió que si el Estado eleva su contribución a un 9 o 10%, los docentes podrían analizar aportar “uno o dos por ciento más”, llegando al 18%.

Sobre el aumento de la edad jubilatoria, Piris fue tajante: “Los 57 y 62 años es lo que estamos en contra, porque eso nos parece demasiado”. Explicó que un docente que se inicia a los 22 años terminaría trabajando al menos 35 años para jubilarse y alertó sobre los efectos retroactivos de la ley.

En relación con la caja parlamentaria, Piris sostuvo que los legisladores pueden decidir sobre su propio sistema, pero “que ni un solo guaraní el contribuyente tiene que aportar por los exparlamentarios”.

Finalmente, Piris también advirtió que el inicio de clases dependerá directamente de lo que se resuelva con la ley. “Si se aprueba así como envió el Ejecutivo, o una modificación más dañina aún, y se promulga, se nos atropelló y nosotros tenemos derecho de reaccionar (...) No iniciamos las clases. No va a ser un día, va a ser dos semanas, tres o un mes. Va a depender en gran medida de lo que se resuelva hoy”, advirtió.