Hato en caída y asimetría en precios: qué esperan los ganaderos de la Conacom

La Conacom anunció la apertura de un sumario de investigación a siete industrias. El productor ganadero y expresidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), Fernando Serrati señaló que desde 2019 vienen “alertando” sobre un escenario de concentración del mercado, al advertir que este tipo de estructuras “no son saludables” y que generan consecuencias negativas donde ocurren.

En una reciente conferencia de prensa, autoridades de la Conacom indicaron que la indagación a Frigochorti, Frigochaco, Guaraní, Frigorífico Concepción, Frigorífico Neuland, Frigomerc y Frigorífico Victoria es de oficio y que no existe una denuncia formal de gremios ganaderos sobre la problemática.

En ese marco, el productor indicó que ya habían anticipado lo que ocurriría y que, lamentablemente, es lo que hoy se está observando, con una caída sostenida del hato ganadero. Estimó que este año volverá a reducirse, teniendo en cuenta que anteriormente el rodeo vacuno paraguayo se ubicaba en torno a 14 millones de cabezas, mientras que el año pasado se cerró con 12.800.000 animales vacunados.

Un trabajo serio

“Observo de buena manera que la Conacom investigue el caso, al tratarse del organismo de aplicación, tengo la expectativa de que realice un trabajo serio, con un enfoque técnico y profesional, que permita constatar qué arrojan los resultados”, señalaba Serrati.

Consultado por qué la Conacom tardó tantos años en intervenir, explicó que se trata de una institución “muy joven”, con numerosos conflictos por resolver. Considero que en su momento, tal vez, no fue una prioridad y que ahora el tema sí lo es, recordando la presión ejercida por el Gobierno el año pasado debido al impacto del precio de la carne en el consumidor y su incidencia en la inflación.

“Con la suba del costo de los alimentos y, con la caída del hato, el escenario cambió. Celebramos que hayan iniciado el trabajo y que se haga bien, de manera profesional y transparente, que dé garantías a todas las partes y que el resultado final permita corregir la situación”, reiteró.

Concluir investigación

En ese sentido, afirmó que de nada servirá un trabajo que concluya únicamente “penalizando, multando o diciendo que no pasa nada”, ya que cualquiera de esos escenarios podría darse.

“Que acusen o que desistan, que la situación termine en una multa o en la nada, mientras el hato ganadero sigue cayendo y el precio continúa teniendo incidencia en la inflación por encima de lo normal. Eso se convertirá en un problema que requerirá soluciones estructurales y no maquillaje”, resaltó.

Sobre si los distintos gremios ganaderos fueron consultados acerca de lo que estaba ocurriendo dentro del negocio de la carne, precisó que en varias ocasiones fueron convocados por las autoridades de la Conacom, compartieron su parecer y presentaron estudios con datos y estadísticas.

Mercado concentrado

Además, subrayó que también colaboraron con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que realizó un estudio “muy bueno y extraordinario” sobre la situación.

Aseguró que la organización internacional también confirmó la existencia de un mercado concentrado que genera una asimetría de precios.

“La FAO es un ente de primer nivel e indicó que estaba ocurriendo una asimetría de precios. Esto significa que cuando el precio internacional sube, el aumento se demora en trasladarse al productor, incluso hasta 12 meses, y encima no en su totalidad, sino apenas en un 70%. En cambio, cuando el valor baja, la reducción se aplica automáticamente al productor”, explicó.

Mercado que funcione

Respecto a lo que se busca con esta situación, apuntó que, además de mejorar el precio al productor, el objetivo principal es que el mercado funcione correctamente.

“Cuando la cotización se eleva a nivel internacional, el valor para el productor debe subir, y cuando se reduce, debe suceder lo mismo. Cuando existe oferta, una baja, y cuando hay menor oferta, el precio sube. Así funciona un mercado normal”, remarcó.

Agregó que un negocio que opere de esa manera genera confianza en el sector, acostumbrado a trabajar con precios que suben y bajan, según la coyuntura internacional o el nivel de consumo.