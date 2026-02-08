Reforma es “insuficiente” y exigirá nuevos ajustes a mediano plazo, advierte exministro de Hacienda

Según el economista y exminsitro de Hacienda, Manuel Ferreira, la reforma aprobada desde la Cámara Baja es insuficiente, y anticipa que el sistema requerirá una nueva discusión y de ajustes en el mediano plazo.

En su análisis, enfatizó la gravedad de la situación financiera de la Caja Fiscal, respaldándose en proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“La proyección que hace el propio Ministerio de Economía a través de su cálculo actuarial, habla de que, si no se hace nada, para 2035 el déficit llegará a US$ 9800 millones. Esta suma es el presupuesto de la Administración Central de Paraguay hoy”, alertó Ferreira.

Agregó que, si no se aplica una reforma profunda, para el 2032 el país se vería obligado a destinar la recaudación impositiva solo al pago de jubilaciones, requiriéndose nclusive endeudamiento posterior para cubrir los pagos.

Solución parcial y discusiones pendientes

Ferreira criticó que la propuesta con media sanción solo sirva para frenar el crecimiento exponencial del déficit por un tiempo, pero que no lo soluciona de manera definitiva.

Además de la Caja Fiscal, el economista señaló que el Paraguay debe abordar simultáneamente otras dos discusiones fundamentales.

Una de ellas es la jubilación en el IPS, particularmente para aquellas personas en relación de dependencia. La otra, y la más grande, que afecta a la mayoría de la población y que constituye una carga pública, es la situación del 70% de los paraguayos sin acceso a una jubilación.

En este sentido, Ferreira sugirió la implementación de un sistema previsional unificado para todos los trabajadores paraguayos, independientemente de su profesión. Además, propuso que se inicie una reforma profunda, estableciendo una edad mínima de jubilación más alta, y un mínimo de años de aporte.

El exministro concluyó que la reforma actual “no consigue” un sistema equitativo, que priorice a quienes enfrentan circunstancias especiales como problemas de discapacidad o accidentes laborales graves.

