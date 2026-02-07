Filizzola: reforma de Caja Fiscal solo busca “patear la pelota” al próximo gobierno

El pasado jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal), que plantea cambios como el establecimiento de edades mínimas de jubilación y un aumento del aporte de los afiliados a las cajas deficitarias.

El Gobierno argumenta que esas medidas son necesarias para contrarrestar el déficit de la Caja Fiscal, que el año pasado alcanzó alrededor de 400 millones de dólares, según datos presentados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, el Ejecutivo ha admitido que la reforma no servirá para dar una solución definitiva al problema del sistema jubilatorio, sino que simplemente impediría el déficit siga creciendo.

Lea más: Cartistas apuran sanción de la Caja Fiscal y la sesión será este martes

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ayer viernes, inmediatamente luego de la media sanción en Diputados, el oficialismo cartista solicitó a la Comisión Permanente del Congreso que convoque al Senado a una sesión extraordinaria el próximo martes para tratar el proyecto de reforma de la caja fiscal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Patear la pelota”

En conversación con ABC Cardinal este sábado, el senador opositor Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) calificó como una “irresponsabilidad tremenda” la actitud del Ejecutivo y el oficialismo sobre la reforma e indicó que esta “tiene un serio riesgo de no ser viable en el corto plazo”, lo que afectaría “derechos, la vida de mucha gente, la vejez digna”.

Argumentó que el Ejecutivo no tiene “interés de resolver nada” y solo está interesado en “patear la pelota” para que el problema de la Caja Fiscal “le explote en la cara” al próximo Gobierno, además de cumplir con ciertas metas económicas establecidas por organismos internacionales.

Lea más: Caja Fiscal: Oposición cuestiona apuro en tratar jubilaciones y exige estudios técnicos

Agregó que el Ejecutivo aún no ha proveído un estudio actuarial que sustente las modificaciones que propone para la Caja Fiscal y que la Cámara de Diputados realizó cambios al proyecto original que han tenido aún menos estudio.

Una verdadera reforma

El senador Filizzola señaló que el sistema jubilatorio “solidario”, con reparto, que emplea Paraguay, por el cual los trabajadores activos sostienen las cajas jubilatorias, se basa en una situación de crecimiento poblacional que ha cambiado en Paraguay.

Por lo tanto, opinó que una verdadera reforma de la Caja Fiscal debería mirar modelos utilizados por países con poblaciones similares a la paraguaya como Uruguay, que emplea un sistema mixto que combina el método “solidario” de reparto con uno de “capitalización individual”, en el que al jubilado se le devuelve el dinero que aportó durante sus años de actividad laboral.

Lea más: Caja fiscal: docentes retrucan y advierten con consecuencias electorales al cartismo

Agregó que el sistema uruguayo es universal, mientras que el paraguayo abarca solo a un porcentaje pequeño de la población, y es ajustado según variaciones en la expectativa de vida.

Caja parlamentaria

Además del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, se espera que el martes el Senado trate un proyecto de modificar las condiciones de la Caja Parlamentaria que regula la jubilación de legisladores, que gran parte de la ciudadanía -en particular los gremios de funcionarios públicos que serían afectados por la reforma de la Caja Fiscal– denuncian como desmedidamente privilegiada.

Ante las críticas, los parlamentarios se vieron obligados a proponer cambios a su propia caja jubilatoria que van desde elevar las edades de jubilación y el porcentaje de aporte de los afiliados, o eliminar el aporte del Estado a la caja.

Lea más: Con gobierno de Santi Peña se restituyó el aporte estatal a la “jubilación vip”

“Nuestra caja funcionó un tiempo sin aportes del Estado, no sé por qué el año pasado se incluyó”, dijo el senador Filizzola, y señaló que la caja parlamentaria no es deficitaria - a pesar de que los pagos a jubilados superan los aportes de los afiliados activos – gracias a las ganancias que han generado sus inversiones y los intereses que percibe por préstamos que ha otorgado a legisladores y funcionarios del Congreso.

Sobre la propuesta de eliminar la caja parlamentaria que han impulsado algunos legisladores opositores, el senador Filizzola dijo que es “una alternativa”, pero enfatizó que debe realizarse “de manera tal que la caja pueda responder a todas sus obligaciones” con sus afiliados ya jubilados y con derechos adquiridos.