Persiste endeudamiento con tarjetas que creció 30,4% a noviembre último

De acuerdo con datos recientes del Informe de Indicadores Financieros, el endeudamiento con tarjetas y de la cartera de consumo vienen creciendo un ritmo muy acelerado, en comparación al promedio del total de préstamos del sistema bancario.

Así al mes de noviembre pasado, el saldo global financiado con tarjetas de crédito por los bancos llegó a G. 6,23 billones, que representa un salto del 30,36% al monto que llegaba en noviembre del año 2024 (G. 2,36 billones). Si bien los usuarios aprovechan los ganchos de promociones y reintegros para realizar compras con dicho instrumento, preocupa el nivel acelerado de endeudamiento, sobre todo para niveles de menores ingresos, ya que muchos de ellos no alcanzan cubrir el costo de vida, por lo que terminan endeudándose.

Líneas de menor ingreso crecieron más

Al desagregar por niveles de deuda, se observa que las líneas de crédito de hasta G. 3.000.000 registran un aumento anual del 53,39% en la cartera que llegó a G. 1,34 billones hasta noviembre último. Este nivel agrupa normalmente a los usuarios con salario mínimo o de menores ingresos, y es justamente el segmento que registra mayor incremento en los niveles de deuda a noviembre del año 2025. Según los datos del Banco Central, este segmento registra una tasa de morosidad del 6,8%, uno de los más altos. El crecimiento repentino en el segmento de tarjetas apunta en parte a iniciativas de las entidades bancarias y aperturas de nuevas cuentas.

Por otra parte, el grupo con líneas de crédito de entre G. 3 y G 5 millones, alcanzó en su cartera un total de G. 800.766 millones, con 20,36% de aumento respecto al año pasado y una tasa de morosidad del 7,1%, de acuerdo con los registros oficiales. En cuanto a las líneas superiores a G. 10 millones, registró un salto total de G. 3,05 billones, con un aumento del 28,98%. No obstante, este segmento registra el nivel de mora más bajo en comparación a los demás, del 2,9% a noviembre último.

De acuerdo con los datos del informe financiero, el endeudamiento con tarjetas viene creciendo muy por encima del promedio del crédito general en moneda nacional que creció 12,55% en el mismo mes. La cartera global de créditos a noviembre último fue de G. 189 billones.

Consumo también repuntó fuerte

Según los datos oficiales, la cartera de consumo también pegó un salto importante en el último año, registrándose en noviembre un aumento del 23% interanual con una cartera de G. 35,18 billones. Con esta cifra record para el segmento de consumo ha logrado posicionarse como el rubro más importante en término de valores para el sistema financiero por el volumen de cartera que maneja.

No obstante, la cartera de consumo representa un mayor riesgo para las intermediarias, y de hecho se mantiene en el segmento con mayor tasa de atraso en pagos o de mora, por encima del 5%.

Tasas para tarjeteo aumentaron

En noviembre de 2025, la tasa de interés activa promedio que cobraron los bancos y las empresas financieras por préstamos en moneda nacional al público se situó en 16,16%, lo que representó una breve disminución con respecto al mes anterior, pero aumentó en 1,71 puntos porcentuales en la comparación interanual. Se destaca el incremento de tasa de interés de tarjetas tanto en la comparación mensual como anual

Analizando individualmente los componentes de la tasa activa promedio o de créditos, se observa que, en términos mensuales disminuyeron las tasas promedio de los préstamos comerciales en 0,61 puntos, los préstamos de desarrollo bajaron en promedio 0,38 puntos, sobregiros (0,42 puntos), préstamos de consumo (1,00 punto), y de vivienda (0,02 puntos) y en contrapartida, se viene observando un aumento de los intereses por las tarjetas de crédito que fue del 19,27% en noviembre, superior al 19,12% del mes anterior.

En lo que respecta a la comparación interanual se observaron aumentos en la tasa de interés en cerca de 3,91 puntos porcentuales en el rubro de tarjetas de créditos con respecto a noviembre del 2024 cuando estaba en 15,36%, en cuanto a los préstamos comerciales en promedio el aumento fue de 2,70 puntos y en préstamos de desarrollo se incrementó en 1,40 puntos.