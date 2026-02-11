Caja Fiscal: gremio advierte que el estudio parlamentario no debe extenderse

En la mañana de este martes, tras la presión de varios sectores sociales y para un mejor estudio, la Cámara Alta decidió fijar para marzo el tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal. Docentes, militares y policías se concentraron frente al Congreso, siguiendo de cerca el avance del proyecto.

En esa línea, el titular del CIP, mencionó que desde la perspectiva del sector empresarial, esperaban una solución rápida para este proyecto. Aunque reconoció que la mejora que propone no resuelve de manera definitiva la situación de la Caja Fiscal, dado que se habla de una reducción del 60% del impacto.

“No se trata de una reforma absoluta y tan profunda, sino de lo que se puede hacer en la actualidad, más allá de lo que debería realizarse hoy”, explicó.

Ejecutar reforma a caja fiscal, “imperioso y necesario”

“Creemos que es imperioso y necesario ejecutarlo. Por lo tanto, una postergación de su tratamiento no es lo ideal desde la mirada del sector empresarial, pero tampoco podemos oponernos, porque estamos abiertos al diálogo”, destacó.

En ese sentido, el gremialista indicó que “no se puede no estar abierto”, especialmente si el Parlamento se sienta con los sectores afectados y abre un espacio de diálogo para comprender mejor cualquier aspecto del proyecto que no haya sido considerado correctamente.

Reiteró que no pueden oponerse a un espacio de diálogo y que, como privados, tienen la intención y predisposición de que, cuando se presenten este tipo de proyectos, el Ejecutivo consulte con el sector correspondiente.

“Necesita soluciones más profundas”

“Hay que recordar que esta medida (la reforma) es imperiosa, necesaria y es lo mínimo que se puede aplicar en este momento. La expectativa del sector empresarial habría sido soluciones más profundas a esta cuestión social, pero entendemos que esto también implicaría costos sociales más altos”, agregó.

Respecto a la postergación del estudio de la reforma hasta el próximo 25 de marzo, debido a que algunos parlamentarios consideran necesario una mayor socialización del tema, Dumot fue categórico y destacó que el espacio de diálogo debe tener un plazo límite.

“No puede ser un diálogo abierto e indefinido. Esto debe ser prioridad tanto del Ejecutivo como del Legislativo: encontrar una solución lo más rápido posible y aplicarla, porque el taxímetro corre en contra de lo que aportamos impuesto hoy y estamos pagando estas inconsistencias con la Caja Fiscal desde hace muchos años”, concluyó.