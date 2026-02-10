Policías solicitan en masa su retiro en medio del debate sobre la caja fiscal

Un número inusual de agentes de la Policía Nacional acudió en las últimas semanas a solicitar su pase a retiro voluntario, en medio del debate por la reforma de la caja fiscal. El fenómeno, que se intensificó desde enero, genera preocupación por su impacto en la estructura operativa de la institución.

El comisario Édgar Ledesma, responsable del área de Gestión de Personal de la Policía Nacional, informó que en lo que va del 2026 ya se registran 214 pedidos de retiro voluntario. Solo en una jornada se presentaron 67 solicitudes, una cifra que contrasta de forma marcada con años anteriores.

Lea más: Beto Ovelar: “Todos coincidimos en que Caja Fiscal debe ser reformada”

De acuerdo con Ledesma, el año pasado las solicitudes eran pocas y, en promedio, se presentaban una o dos por mes. En todo el 2025 se contabilizaron cerca de 70 pedidos. “Hoy estamos apenas en los primeros meses del año y ya superamos ampliamente ese número”, explicó.

No están preparados para alta demanda de solicitudes

El comisario señaló que el Departamento de Asesoría Jurídica no estaba preparado para procesar un volumen tan alto de trámites en tan corto tiempo, aunque aseguró que se está trabajando para dar respuesta a todas las solicitudes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Militares y policías no acompañan la reforma de la Caja Fiscal

El retiro voluntario se inicia por la manifestación expresa de la voluntad del personal policial, amparada por la normativa vigente. La ley permite acogerse a este beneficio a partir de los 10 años de servicio, con porcentajes de jubilación que varían según la antigüedad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según detalló Ledesma, una parte importante de los solicitantes cuenta con más de 25 años de servicio. En esos casos, el haber jubilatorio puede alcanzar aproximadamente el 94% del salario actual, conforme a la escala establecida.

El trámite no es inmediato. Comienza en la Dirección de Gestión de Personal, donde el agente presenta una nota y la documentación requerida.

Luego el expediente pasa a la superioridad, es elevado al comandante de la Policía y, posteriormente, al Ministerio del Interior. Finalmente, la Dirección Jurídica de la Presidencia elabora el proyecto de decreto que formaliza el retiro y habilita el derecho a la jubilación.

Lea más: Reforma de la caja fiscal: Senado posterga su estudio

El aumento de solicitudes coincide con la discusión sobre la reforma del sistema jubilatorio y la Caja Fiscal. “Es la mera voluntad del personal. No necesitan manifestar un motivo específico; basta con que tengan el derecho conforme a sus años de servicio”, indicó el comisario.

Anteriormente, representantes de asociaciones y agremiaciones de militares y policías dieron a conocer sus descontentos con las modificaciones que se pretenden realizar con la reforma de la Caja de Jubilaciones.

El Ejecutivo propone unificar los criterios para el cálculo de las jubilaciones, en base al promedio de las remuneraciones percibidas durante los últimos cinco años de servicios. Otro tema que genera conflicto es que ahora deberán llegar a los 57 años para acceder a la jubilación.