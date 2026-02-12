Conocé las categorías laborales en que se concentran los cotizantes del IPS

El dato más relevante del IPS es que los cotizantes generales alcanzan 615.297 personas, lo que equivale al 76,7% del total. En otras palabras, más de tres de cada cuatro aportantes del régimen general se encuentran bajo esta modalidad.

Este predominio confirma que el núcleo del empleo formal continúa concentrado en relaciones laborales convencionales, vinculadas, principalmente, al trabajo asalariado dependiente.

En segundo lugar, se ubican los jornaleros o a destajo, con 115.143 cotizantes, que representan el 14,4%. La cifra es significativa, dado que refleja el peso de modalidades laborales asociadas a actividades con remuneración variable o por producción. La combinación de cotizantes generales y jornaleros explica el 91,1% del total, lo que evidencia una fuerte concentración del sistema en estos dos segmentos.

El magisterio privado registra 20.236 cotizantes, equivalentes al 2,5%. Si bien su participación es considerablemente menor que las dos categorías principales, mantiene un peso relevante dentro del conjunto, lo que permite dimensionar la importancia del sector educativo privado dentro del esquema contributivo.

La categoría ganadería suma 12.891 aportantes, con una participación del 1,6%. A ello se agregan los ganaderos tipo B con 4.694 (0,6%) y ganadero tipo A con 3.237 (0,4%). En conjunto, las tres categorías vinculadas al sector ganadero reúnen 20.822 cotizantes, lo que equivale al 2,6% del total.

El seguro doméstico contabiliza 9.455 cotizantes, que representan el 1,2%; dato que resulta relevante para el análisis del empleo formal en el servicio doméstico, históricamente caracterizado por altos niveles de informalidad. Aunque la cifra aún es reducida en términos relativos, su existencia dentro del sistema indica cierta formalización de este segmento.

El cotizante zafrero alcanza a 3.497 personas (0,4%), mientras que los aprendices suman 3.977 (0,5%). Estas categorías reflejan modalidades específicas de inserción laboral, asociadas tanto a actividades estacionales como a procesos de formación y primer empleo.

En los segmentos de menor participación se encuentran diversas categorías vinculadas al transporte y servicios específicos.

En el caso del chofer cobrador, se registran 2.249 cotizantes (0,3%); chofer A. Inconstitucionalidad, 1.297 (0,2%), y chofer de ómnibus, 1.248 (0,2%). Asimismo, cobrador y/o guarda suma 144 (0,0%) y estibador marítimo, 306 (0,0%). En conjunto, estas categorías tienen una incidencia reducida en la estructura global del régimen general.

En el sector gastronómico, el segmento de ayudantes de cocina se contabilizan 320 cotizantes (0,0%); entre el primer cocinero hay 102 (0,0%) y en cuanto al segundo cocinero, 29 (0,0%). Aunque el peso porcentual individual es marginal, estos datos permiten dimensionar la formalización dentro de actividades intensivas de servicios en mano de obra.

Por su parte, el primer empleo cotizante general registra a 25 personas (0,0%), lo que evidencia una participación aún limitada de esta modalidad específica dentro del total contributivo.

Mientras que el esquema de tiempo parcial muestra a 3.500 cotizantes en TP-doméstico, tiempo parcial (0,4%) y 4.211 en TP-Empresa, tiempo parcial (0,5%). Estas cifras indican que el empleo formal a tiempo parcial mantiene una presencia acotada dentro del régimen general, con una participación conjunta inferior al 1%.

En términos estructurales, los datos revelan una fuerte concentración en el empleo asalariado tradicional, acompañado por un segundo bloque relevante de jornaleros. Las demás categorías presentan participaciones inferiores al 3% individualmente, lo que configura un sistema contributivo altamente concentrado en pocas modalidades laborales.

Desde una perspectiva económica, esta composición permite inferir que la base financiera del régimen general depende, en gran medida, del comportamiento del empleo asalariado formal. De hecho, la elevada concentración en pocas categorías subraya la importancia de la dinámica del mercado laboral formal para la estabilidad del sistema previsional.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.