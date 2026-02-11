Meteórico ascenso de hermana de asesor jurídico del IPS

Un golpe de suerte profesional al parecer tuvo la funcionaria del Instituto de Previsión Social (IPS), Rocío González Maldonado, a partir de la designación de su hermano José Antonio González Maldonado como director jurídico de la previsional. Y es que de ser psicóloga del área de Adultos Mayores pasó, primero a ser jefa de sección en el Centro de Medicina Física y Rehabilitación para luego –desde mayo de 2024– ser designada como jefa del Parque de la Salud del IPS.

A esto suma un incremento de G. 4 millones en su salario mensual.

La serie de declaraciones juradas presentadas por la misma funcionaria ante la Contraloría General de la República (CGR) detalla que Rocío González ingresó a la previsional en 2005. El historial muestra que entre 2014 y 2016 estuvo en el Gabinete de Presidencia del Consejo de Administración del IPS.

Para 2016, la empleada de la institución dijo que su remuneración mensual era de G. 9.053.550. Este sueldo casi no tuvo variación hasta julio de 2023 cuando –según las planillas– percibía G. 9.120.881 al mes.

El salto evidente

El 15 de agosto de 2023 asume el gobierno de Santiago Peña y con ello llega el equipo de Jorge Brítez para estar al frente del IPS. Esto significó igualmente la designación del hermano de Rocío González Maldonado como director jurídico de la institución.

Se trata de José Antonio González Maldonado, quien llegaba del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

La coincidencia es que a partir del ingreso de José González Maldonado hubo una mejora salarial –una de las primeras– para su hermana quien para el 7 de diciembre de 2023 (cuatro meses después del ingreso de su hermano) pasó a ser jefa de sección en el Centro de Medicina Física y Rehabilitación. El nuevo puesto vino con un actualizado sueldo mensual de G. 12.171.670, de acuerdo a la documentación.

Lo cierto es que el 30 de mayo de 2024 (cinco meses después de su última promoción) recibió la designación como jefa del Parque de Salud del IPS, con otro incremento de salario. Pasó a cobrar G. 12.831.670, revelan los documentos.

El último registro de pago de sueldos de la previsional detalla que en diciembre del año pasado, la hermana del director jurídico del IPS tenía ya una remuneración de G. 13.240.350. En resumen, la funcionaria del IPS en dos años atesoró un incremento de G. 4.119.469. Todo en coincidencia con la llegada de su hermano a la previsional.

Un clan que cuesta caro

Los González Maldonado se convirtieron en un clan costeado por el Estado, considerando que casi todos están en un cargo público. José Antonio González Maldonado, además de su jerárquico rol en IPS, figura como docente de la Facultad de Derecho de la UNA, con un sueldo de G. 4.948.365. Marco Aurelio González Maldonado es otro integrante de la familia que ocupó el cargo de procurador general y ahora es miembro del directorio del BCP como también docente y vicedecano de Derecho-UNA. Su salario mensual global es de G. 55 millones.