¿Impunidad en Petropar por robo en litraje a cliente?: servicentro se salvó de sanción

Luego de que se viralizara un video en el que un cliente denunció que una estación de servicio de Petróleos Paraguayos (Petropar), ubicada en Fernando de la Mora (11 de Setiembre y Músicos del Chaco), aparentemente le robó en el litraje del combustible, la estatal confirmó que no habrá sanciones para la operadora.

“Te cobran 2 litros, te cargan 1,6 litros”, manifestó el denunciante mientras registraba la operación. Según los registros oficiales de Petropar, la estación de servicio que opera en esa dirección pertenece a la firma Jat Servicios SRL, de Milciades Giménez, conforme al contrato firmado por el operador con el titular de la estatal, Eddie Jara, el 26 de julio de 2016.

El director comercial de Petropar, Adalberto Acuña, confirmó que no habrá sanciones para dicha estación de servicio, pese a que el usuario evidenció que le cargaron menos carburante del que pagó. “Los controles realizados a la cantidad entregada por los picos de los surtidores de la estación reprodujeron el volumen a ser entregado”, expresó el funcionario.

Mala operación del surtidor, según Petropar

Ante la insistencia sobre el video viral, en el que el usuario sostiene que le robaron en el litraje, Acuña señaló que el término robo “es muy fuerte” y justificó que el caso en particular se debió a “una mala operación del surtidor por parte del playero de la estación”, ya que los equipos estaban correctamente calibrados.

“Nosotros no dudamos en multar a los operadores que transgreden la calidad y cantidad, y son multas importantes. La cantidad y calidad entregada por nuestras estaciones es fundamental”, reiteró.

Al ser consultado sobre denuncias de otros usuarios, quienes tras conocerse este caso señalaron que más estaciones estarían incurriendo en prácticas similares, Acuña manifestó que verificarán dichas acusaciones, aunque sostuvo que Petropar está incomodando a los emblemas privados por la baja de los precios de los combustibles. “Nuestro centro técnico está permanentemente en la calle realizando controles con los móviles y hemos multado cuando correspondía, sin dudar”, agregó.

Versión del propietario de la estación

Consultado por ABC Color, el propietario de la estación de servicio, Milciades Giménez, sostuvo que lo ocurrido se debió a un error del personal y negó cualquier intención de perjudicar a sus clientes.

Explicó que la estación cuenta con cinco islas de carga, de las cuales cuatro concentran el mayor volumen de ventas, mientras que la quinta permanece habitualmente en desuso. “Cuando una isla no se utiliza con frecuencia, puede descalibrarse levemente por la evaporación del combustible. El cliente ingresó justamente a esa isla y, por error de uno de los empleados, se realizó la carga”, señaló.

Giménez afirmó que técnicos de Petropar realizaron controles en el lugar. “Hicieron todos los controles y verificaron que las islas están en perfectas condiciones. Solamente esa estaba en desuso. Cuando se vuelve a utilizar, se debe hacer una purga, porque se airea el pico”, explicó.

Consultado sobre por qué la isla seguía habilitada, el propietario indicó que ya tomaron medidas correctivas. “Vamos a tener más cuidado y hablar con el personal; cuando esa isla no esté habilitada, se debe dejar de vender allí”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que la estación vende diariamente grandes volúmenes de combustible sin inconvenientes y que el episodio fue aislado. “Fue un error del personal. Me disculpé con el cliente. No hubo mala intención. Hace apenas 15 días vinieron los técnicos de Petropar y estaba todo bien calibrado”, afirmó.