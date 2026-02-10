Servicentro de Petropar cargaba menos combustible del que cobraba: “Fue un error”

Petróleos Paraguayos (Petropar) informó hoy que envió a su equipo técnico para verificar una estación de servicio que opera con el emblema de la estatal, luego de que este martes se viralizara un video con una denuncia por irregularidades en la carga de combustible.

En el material difundido, un usuario aseguró que en el servicentro, ubicado en la intersección de las calles 11 de Setiembre y Músicos del Chaco, de Fernando de la Mora, cargaba menos combustible del que cobraba. “Te cobran 2 litros, te cargan 1,6 litros”, manifestó el denunciante mientras registraba la operación.

Según los registros oficiales de Petropar, la estación de servicio que opera en esa dirección es la firma Jat Servicios SRL, de Milciades Giménez, según el contrato firmado por el operador con el titular de la estatal, Eddie Jara, el 26 de julio del 2016.

Enviaron técnicos de Petropar para verificar

Al respecto, el director comercial de Petropar, Adalberto Acuña, señaló hoy que la estatal no tiene certeza sobre la fecha en que fue grabado el video viralizado, pero que decidiseon actuar de inmediato. “No sabemos de cuándo es el video, pero de igual manera enviamos a nuestros técnicos para que verifiquen la situación”, afirmó.

El funcionario añadió que los fiscalizadores de la petrolera estatal llegaron a la estación de servicio pasado este mediodía para realizar los controles correspondientes e investigar si hayn irregularidades en sus surtidores.

Asimismo, señaló que la operadora se expone a multas del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología del Paraguay (INTN), además a la rescicion de su contrato con la estatal, dependiendo de la gravedad del hecho.

Dueño de estación afirma que fue “un error” del personal

Consultado por ABC Color, el propietario de la estación de servicio, Milciades Giménez, sostuvo que lo ocurrido se debió a un error del personal y negó cualquier intención de perjudicar a sus clientes.

Explicó que la estación cuenta con cinco islas de carga, de las que cuatro concentran el mayor volumen de ventas, mientras que la quinta permanece habitualmente en desuso. “Cuando una isla no se utiliza con frecuencia, puede descalibrarse levemente por la evaporación del combustible. El cliente ingresó justamente a esa isla y, por error de uno de los empleados, se realizó la carga”, señaló.

Giménez afirmó que los técnicos de Petropar realizaron controles en el lugar. “Hicieron todo el control porque todas las islas están en perfectas condiciones. Solamente esa estaba en desuso. Cuando se vuelve a utilizar, se debe hacer una purga, porque se airea el pico”, explicó.

Se le consultó por qué la isla seguía habilitada, el propietario indicó que ya tomaron medidas correctivas. “Vamos a tener más cuidado y hablar con el personal; cuando esa isla no esté habilitada, se debe dejar de vender ahí”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que la estación vende diariamente grandes volúmenes de combustible sin inconvenientes y que el episodio fue aislado. “Fue un error de personal. Me disculpé con el cliente. No hubo mala intención. Hace apenas 15 días vinieron los técnicos de Petropar y estaba todo bien calibrado”, afirmó.

Sobre eventuales sanciones, Giménez indicó que Petropar evaluará las medidas correspondientes. “Seguramente me harán una notificación, o lo que corresponda, pero es la primera vez que ocurre algo así y ya no va a volver a suceder”, concluyó.