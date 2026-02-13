IPS registró 54.000 nuevos asegurados con fuerte avance en adultos jóvenes

El segmento adulto -el núcleo del mercado laboral- pasó de 689.520 asegurados en 2024 (356.297 hombres y 333.223 mujeres) a 722.951 en 2025 (375.322 hombres y 347.629 mujeres), de acuerdo con datos del IPS.

El aumento fue de 33.431 personas, equivalente a un crecimiento cercano al 4,8%. Esta franja explica más de la mitad del incremento total del sistema, lo que confirma que la expansión se concentra en edades plenamente activas. No obstante, la magnitud del crecimiento sugiere una mejora moderada más que un salto estructural en la formalización.

En el caso de los adultos jóvenes, la variación fue más dinámica. El total pasó de 252.336 asegurados en 2024 (142.173 hombres y 110.163 mujeres) a 285.472 en 2025 (159.768 hombres y 125.704 mujeres), lo que representó un aumento de 33.136 personas y un crecimiento interanual aproximado de 13,1%.

El dato es relevante, dado que indica una mayor incorporación formal en edades tempranas de la vida laboral. Sin embargo, también plantea interrogantes: parte de esta expansión podría responder a una transición desde la informalidad o a cambios en modalidades contractuales, más que a una creación neta y sostenida de nuevos empleos formales.

Entre los adultos mayores se registró un aumento de 305.172 asegurados en 2024 (133.842 hombres y 171.330 mujeres) a 317.205 en 2025 (139.954 hombres y 177.251 mujeres). El incremento absoluto fue de 12.033 personas, equivalente a una suba de 3,9%.

El análisis se vuelve más complejo al observar los tramos de menor edad. En el segmento de adolescencia, el total pasó de 114.932 asegurados en 2024 (59.029 hombres y 55.903 mujeres) a 112.616 en 2025 (57.808 hombres y 54.808 mujeres), lo que implica una caída de 2.316 personas, equivalente a una reducción cercana al 2%.

En la niñez, el descenso fue más pronunciado: de 175.732 asegurados en 2024 (90.276 hombres y 85.456 mujeres) a 164.143 en 2025 (84.393 hombres y 79.750 mujeres), con una disminución de 11.589 personas, alrededor de 6,6%.

La primera infancia presenta la contracción más significativa. El total bajó de 48.055 en 2024 (24.934 hombres y 23.121 mujeres) a 37.405 en 2025 (19.385 hombres y 18.020 mujeres). La caída absoluta fue de 10.650 asegurados, equivalente a una reducción aproximada de 22%. Este retroceso modifica la estructura etaria del sistema y reduce la base de cobertura en los tramos más jóvenes.

Desde la perspectiva de género, la composición mantiene patrones relativamente estables. En adultos y adultos jóvenes predomina la participación masculina en términos absolutos, mientras que en adultos mayores la mayoría corresponde a mujeres.

El crecimiento anual se distribuye entre ambos sexos, aunque el aumento fue levemente superior en hombres en términos absolutos, impulsado por la expansión en las edades centrales de la vida laboral.

Otro elemento a considerar es el número de asegurados sin dato de sexo, que pasó de 1.191 en 2024 a 1.270 en 2025. Aunque representa una fracción mínima del total, el incremento de 79 casos evidencia la persistencia de brechas en la calidad del registro administrativo.

En conclusión, el IPS muestra en 2025 un crecimiento moderado en el número total de asegurados activos, concentrado, principalmente, en adultos y adultos jóvenes.

Sin embargo, la contracción en los tramos de menor edad y la expansión en edades avanzadas modifican gradualmente la estructura del sistema. El desafío no radica únicamente en aumentar el número agregado de cotizantes, sino en consolidar una base amplia, sostenible y equilibrada etariamente que garantice estabilidad financiera y cobertura efectiva en el mediano plazo.

