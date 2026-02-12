Centurión denuncia que el Gobierno “saca la plata de IPS para darle a sus amigos”

En medio de un montón de cuestionamientos hacia la gestión del IPS -a cargo de Jorge Brítez-, el diputado colorado Daniel Centurión apuntó que es momento “de enfrentarle a estos oportunistas”.

“A esta gente que mientras saca la plata de IPS para darle a sus amigos empresarios bancarios, para hacer negocios con sus amigos en la lavandería de IPS por millones de dólares, se olvidan de las desigualdades que pasan nuestra gente”, declaró Dani Centurión, quien es precandidato a Intendente de Asunción por Colorado Añeteté.

Centurión también mencionó que la licitación para sábanas dentro del instituto estaría “amañada” y probablemente se trata de otro “gran negociado”.

Inclusive calificó al presidente, Santiago Peña, y a su equipo como “insensibles e indolentes”, ya que ellos “no saben lo que es la necesidad" y tampoco les importaría “la desigualdad”.

Las declaraciones las hizo durante su visita por Tablada de Asunción, zona de la Seccional 5, en el marco de su campaña política de caras a las elecciones municipales.

Presidente de IPS no renunciará

Hoy, las autoridades del IPS brindaron una conferencia de prensa y en la ocasión, el presidente Jorge Brítez aseguró que no renunciará al cargo, pese a que sobre él pesan incontables cuestionamientos y críticas por parte de los asegurados.

“Yo no voy a renunciar; voy a seguir trabajando por la institución. Estamos haciendo muchísimas cosas también”, citó hoy el titular del IPS.

