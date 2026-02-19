Maíz: exportaciones superan los 3 millones de toneladas

El informe de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), resalta que la zafra 2025 de maíz cerró con “resultados positivos” en cuanto a exportaciones, incentivada por una cosecha favorable, que elevó la disponibilidad del cereal, así como por una una demanda superior, tanto en el mercado local como en el internacional.

De acuerdo con los datos suministrados por la cámara, entre junio de 2025 y enero de 2026 el Paraguay exportó 3.050.660 toneladas de maíz, volumen que representa un incremento del 100 % frente al mismo periodo de la zafra anterior, cuando enviaron a los mercados externos 1.544.821 toneladas.

“Este desempeño responde a la combinación de una mejor producción en la campaña pasada y una demanda sostenida por parte de los mercados compradores”, explicó la asesora de Comercio Exterior de Capeco, Sonia Tomassone.

Más de 25.391 toneladas exportadas que enero 2025

La asesora añadió que si se observa el comportamiento por año calendario, solo en el primer mes del 2026 se exportaron 128.912 toneladas, o sea 25.391 toneladas más que en enero de 2025, mes en que desalijaron 103.521 toneladas.

Añadió que este mayor volumen permitió un ingreso de divisas de US$ 21,5 millones, frente a los US$ 17,9 millones registrados en el mismo mes del año anterior.

Brasil el gran comprador

En cuanto a los destinos, Brasil se mantiene como el principal mercado, concentrando el 47% del total exportado. No obstante, desde la Capeco reconocen que las promociones realizadas por el Gobierno nacional permitieron retomar envíos a otros mercados, como el de Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Omán.

A pesar de esta diversificación de destinos logrados en los últimos meses, los envíos continúan concentrados en Brasil y Chile, que sumados ambos representan 83% del volumen total.

Arabia Saudita tiene una participación del 4%, Uruguay ocupa el6 %, mientras que otros, como Corea del Sur, Mauricio, Senegal, Camerún, Costa de Marfil, Argentina, Congo y Bolivia registran el 6% restante.

Duplicar la producción: el desafío

La cosecha de maíz está en su pico de producción, impulsada por la alta demanda del mercado brasileño y el surgimiento de nuevas industrias de etanol en Paraguay.

Desde el sector consideran que en los próximos tres años se podría duplicar o incluso triplicar la producción, para abastecer a la creciente demanda interna, con nuevas plantas de etanol que tienen como insumo el maíz, que implicará mayor procesamiento y consumo local, y más ventas al mercado brasileño.