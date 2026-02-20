Bajó el desempleo en Paraguay, pero subió el subempleo, según el Gobierno

En una conferencia de prensa, el vicepresidente Pedro Alliana y ministros del Poder Ejecutivo anunciaron que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se han generado más de 242.000 nuevos empleos desde que el gobierno del presidente Santiago Peña asumió el poder en agosto de 2023.

El vicepresidente Alliana señaló que esa cifra, equivale a casi la mitad de la meta de 500.000 empleos que el presidente Peña prometió en campaña que serían generados durante su gobierno.

El ministro Javier Giménez, jefe de gabinete del Gobierno, indicó que en la cifra de nuevos empleos generados se incluye empleos formales, independientes que cuentan con Registro Único del Contribuyente (RUC) y empleos informales.

Indicó que el mayor crecimiento se observa en sectores como la industria, la construcción y los servicios.

Añadió que el crecimiento no ha sido igual cada año, sino que ha sido “exponencial” año tras año, lo que, desde la perspectiva del Gobierno, da indicios de que la meta de 500.000 empleos generados puede ser alcanzada o superada al culminar el mandato de la administración actual en 2028.

La cifra de empleos generados es “reflejo de políticas de gobierno que están funcionando”, dijo el ministro Giménez.

Mientras tanto, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, dijo que siete de cada diez nuevos empleos generados en el último cuatrimestre son formales.

Afirmó también que la desocupación en Paraguay bajó a “límites históricos” y se sitúa actualmente en una tasa de 3,6 por ciento (en contraste con el 4,5 registrado al cierre de 2024), que describió como “la más baja de la región”.

Subió la subocupación

Según datos publicados por el INE, la fuerza de trabajo en Paraguay – compuesta por personas de 15 años o mayores – alcanzó una población de 3.419.032 personas, equivalente al 73,4 por ciento de toda la población del país.

La cifra de personas ocupadas en Paraguay llegó en 2025 a 3.297.188, un 70,8 por ciento de la población. El INE calcula que al cerrar el periodo 2025 existían 118.964 personas más con empleo que en el mismo periodo en 2024.

El número de trabajadores asalariados subió en 92.794 personas, mientras que el grupo de trabajadores independientes creció en 23.031 personas.

En contraste, la tasa de subocupación - personas ocupadas con un tiempo de trabajo insuficiente – aumentó en un 0,2 por ciento (con unas 8.173 personas subocupadas más que el año pasado) y llega a un 3,5%, afectando a unas 118.191 personas.