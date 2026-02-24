Avenida Mariscal López: ¿por qué vuelven a romper el nuevo asfaltado?

La contratista encargada de las obras de mejoramiento de la avenida Mariscal López volvió a romper una parte del asfalto que colocó recientemente. Según explicaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), realizan estas intervenciones para colocar las tapas de los registros cloacales de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Los trabajos se observan a lo largo del tramo recientemente intervenido, entre Madame Lynch y el cruce Yberá, en San Lorenzo, en un tramo de 6,3 kilómetros.

Además, en algunos puntos ya se registran deformaciones en el nuevo asfaltado, según comprobó este diario durante el recorrido que hizo el viernes último por la zona de obras.

“Es parte del proceso constructivo para colocar las tapas de registro cloacal y dejarlas al nivel de la rasante actual. El responsable sería Essap”, explicó el ingeniero Sergio Cabrera, del departamento de conservación del MOPC, quien aclaró que la empresa Tecnoedil es la que ejecuta los trabajos.

La empresa Tecnoedil SA Constructora informó que actualmente están elevando las tapas de los registros cloacales existentes para adecuarlas al nivel de la nueva carpeta asfáltica. Indicó que estas intervenciones ya estaban contempladas en el proyecto y estimó que concluirían en la primera quincena de marzo.

Obra con sobrecosto

Las obras de mejoramiento de la avenida Mariscal López (ruta departamental D027) fueron adjudicadas por el MOPC en agosto de 2024 a la empresa Tecnoedil SA Constructora, representada por Rolando Ríos Tomboly, por G. 54.087 millones, monto superior al precio de referencia, que había sido fijado en G. 42.652 millones.

Del total adjudicado, G. 48.910 millones debían destinarse a la rehabilitación de la avenida, con un plazo de ejecución de 12 meses, que concluyó en diciembre del año pasado. El monto restante corresponde al mantenimiento posterior previsto para 18 meses.

No obstante, el costo de la rehabilitación trepó a G. 60.793 millones, que representó un aumento de G. 11.883 millones —equivalente al 24%— respecto a lo previsto inicialmente para la puesta a punto. Si se considera el monto global del contrato, el incremento supera el 12%.

Según el MOPC, el aumento responde, entre otros factores, a la ampliación de la cantidad de veredas, la ejecución de obras de drenaje con alcantarillas de mayor tamaño y en mayor número, así como la incorporación de nuevas obras cloacales.