Mañana prosigue diálogo sobre Caja Fiscal, con militares y policías

En esta ocasión fueron convocados por la Comisión de Hacienda y de Legislación de la Cámara de Senadores para mañana miércoles 25 a las 09:00, representantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que acumulan millonario déficit en el fondo de jubilaciones.

De acuerdo con los datos oficiales, el grupo de las fuerzas públicas junto con el docente, llevan el mayor peso del resultado negativo en el fondo de jubilaciones del sector público. Así, al cierre de diciembre último, el déficit en el fondo de los militares fue de G. 687.541 millones y de G. 51.702 millones en el primer mes del 2026. En el caso de los policías, este saldo rojo fue de G. 727.443 millones en el último año y de G. 45.819 millones en enero de este año.

Versión aprobada en Diputados

De acuerdo con la versión aprobada en Diputados, se incorpora la edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria, mientras que la tasa de sustitución o del haber jubilatorio será en proporción a los años de aportes entre el 70% y 85%, un recorte del 15% frente a la propuesta inicial del Ejecutivo. Además se aprobó aumentar el aporte del afiliado del 16% al 19% para los sectores deficitarios, lo que afectaría directamente al grupo de las Fuerzas Públicas. En cuanto al aporte del Estado se acordó en que sea gradual del 1 al 5%.

Ante la inminente aprobación de la reforma en régimen de jubilaciones, se ha reportado que alrededor de 300 efectivos policiales han solicitado su pase a retiro en poco menos de dos meses, mientras que en el 2025 solo llegaban a 75.

Primeros impactos

Por otra parte, en el sector judicial siguen con las medidas de protestas con paros escalonados de actividades en el Poder Judicial, entre otras medidas que según indicaron irán escalando en tanto se acerque la fecha del tratamiento del Proyecto de Ley en la Cámara Alta marcado para el 25 de marzo. En la fecha también reanudarán las medidas de protestas desde el sector educativo que acompañará con un “paro activo” en instituciones educativas públicas dependientes MEC, para estar “atentos” a esta reunión en comisiones del Senado.