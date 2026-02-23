Caja Fiscal: Esta semana comisión del Senado recibe a representantes de las fuerzas públicas

En medio de manifestaciones, protestas y amenazas de huelgas desde los diferentes sectores afectados con la reforma de la Caja, prosigue esta semana el diálogo y análisis en torno a las modificaciones al proyecto de Ley de reforma del Sistema de Jubilaciones del Sector Público que ya cuenta con media sanción en Diputados. En esta ocasión fueron convocados por la Comisión de Hacienda del Senado para el miércoles 25 de febrero, representantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que acumulan millonario déficit en el fondo de jubilaciones.

De acuerdo con los datos oficiales, el grupo de las fuerzas públicas junto con el docente, llevan el mayor peso del resultado negativo en el fondo de jubilaciones del sector público. Así, al cierre de diciembre último, el déficit en el fondo de los militares fue de G. 687.541 millones y de G. 51.702 millones en el primer mes del 2026. En el caso de los policías, este saldo rojo fue de G. 727.443 millones en el último año y de G. 45.819 millones en enero de este año.

Versión aprobada en Diputados

De acuerdo con la versión aprobada en Diputados, se incorpora la edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria, mientras que la tasa de sustitución o del haber jubilario será en proporción a los años de aportes entre el 70% y 85%, un recorte del 15% frente a la propuesta inicial del Ejecutivo.

Además se aprobó aumentar el aporte del afiliado del 16% al 19% para los sectores deficitarios, lo que afectaría directamente al grupo de las Fuerzas Públicas. En cuanto al aporte del Estado se acordó en que sea gradual del 1 al 5%.

Ante la inminente aprobación de la reforma en régimen de jubilaciones, se ha reportado que alrededor de 300 efectivos policiales han solicitado su pase a retiro en poco menos de dos meses, mientras que en el 2025 solo llegaban a 75.

Por otra parte, en el sector judicial siguen con las medidas de protestas con paros escalonados de actividades en el Poder Judicial, entre otras medidas que según indicaron irán escalando en tanto se acerque la fecha del tratamiento del Proyecto de Ley en la Cámara Alta marcado para el 25 de marzo.

Superintendenta la gran ausente

En tanto se llevan a cabo estos diálogos en pro de la reforma de la Caja Fiscal, ha llamado la atención la ausencia de la superintendente de pensiones, Griselda Figueredo. Si bien la misma inició sus funciones en el cargo en enero de este año, se espera una mayor presencia de la misma como referente del órgano de supervisión de los fondos de pensión y siendo una de sus atribuciones técnicas de acuerdo con el artículo 7° de la Ley 7235.

Desde la redacción de ABC intentamos en varias ocasiones comunicarnos con la superintendenta de pensiones y más por momento clave de la discusión de la reforma de la Caja Fiscal, pero no hemos tenido retorno de su parte.