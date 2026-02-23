Militares retirados denuncian “ninguneo” a su propuesta alternativa de reforma de la Caja Fiscal

El Cnel. (R) Felipe Mercado, representante de la Coordinadora Estratégica Conjunta de Asociaciones Militares, visitó la redacción de ABC junto con un grupo de colegas y explicó el proyecto titulado “Reforma Integral de la Caja Fiscal”, elaborado por él y por el Cnel. (R) e ingeniero civil Julio Praxedes Scarone.

Dijo que es una reforma integral que engloba a los seis sectores que integran el actual Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, a diferencia de la propuesta del Ejecutivo que busca implementar medidas solamente para los sectores deficitarios (docentes, policías, militares y magistrados judiciales).

El autor del documento argumentó que su escrito identifica las razones del déficit actual, que en enero de este año se acumuló en unos US$ 30 millones, y propone una solución “de raíz” a dicha problemática, al integrar lo que denominó “una ingeniería financiera de saneamiento patrimonial”.

La propuesta, entre otras dinámicas, plantea la creación de un organismo autárquico que permita la administración directa y participativa de los aportantes y jubilados.

Los miembros de las Fuerzas Públicas resaltaron que ello estaría en sintonía con lo planteado por la Constitución Nacional en su Art. 103 “Del Régimen de Jubilaciones”.

Justamente en esta línea, Mercado subrayó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no debería administrar los fondos de jubilaciones y pensiones.

Cuestionó que la ley actual, la N° 2345/03, al asignar las funciones de administración a una dependencia directa de la cartera económica (la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones), centraliza la administración y el control de la Caja en el Estado, por lo que entiende que el sistema actual no cumple con el mandato de la Constitución.

Es por ello que desde su sector rechazaron desde el primer momento el proyecto de ley de reforma del Ejecutivo, y por consiguiente también la aprobada por los Diputados (que tuvo pequeñas modificaciones), ya que concluyen que “nace muerta al ser inconstitucional”.

MEF no analizó contrapropuesta, aseguran

Los militares retirados detallaron a nuestro medio que enviaron este proyecto al MEF ya en agosto del 2024, tanto al equipo técnico del ministerio como al propio ministro Carlos Fernández Valdovinos, quien según Mercado, incluso le contestó vía mensajería de texto asegurándole que “estaban analizando la propuesta”.

Pero más allá de eso, detallaron que desde el sector no obtuvieron una respuesta formal por parte del Ejecutivo.

Incluso cuestionó que, tras la reunión con la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en donde entregaron copias de su contrapropuesta, tampoco recibieron retorno alguno, resaltando que la promesa de una “mesa técnica” fue pasada de largo, lo que dejó a los gremios sin oportunidad de defender a profundidad su contrapropuesta ante el Gobierno.

Sobre el motivo de este ninguneo, Mercado sostuvo que desde el ministerio no tienen argumentos para rebatir la propuesta, ya que en un caso contrario, hubieran contestado con refutaciones desde hace tiempo.

Agregó además que, desde su perspectiva, el MEF “desechó absolutamente todo porque no le interesa sacar a la Caja Fiscal de la situación donde está”.

En este contexto, comentó que el lunes pasado el sector tuvo la oportunidad de dialogar con el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta, Silvio Ovelar.

“Le comenzamos a exponer el proyecto y se cayó su cara cuando le mencioné lo del artículo 103 de la Constitución”, detalló Mercado, que recibió la promesa de una futura reunión para la próxima semana, en presencia del ministro de Economía, de Defensa y del Interior.

MEF evaluará técnicamente el impacto de cada propuesta

En contraste a todo lo anteriormente señalado, este viernes el MEF compartió en su web la ratificación de que continuarán analizando técnicamente cada propuesta presentada, midiendo sus impactos y efectos sobre la sostenibilidad del sistema previsional.

“Así como lo hicimos en Diputados, donde a partir de planteamientos y reclamos de distintos sectores se propusieron modificaciones respecto a la edad mínima para el acceso a la jubilación, realizamos los cálculos y evaluaciones actuariales correspondientes para estimar sus efectos. En esa misma línea seguiremos analizando técnicamente cada propuesta que se presente en adelante”, aseguró Liz Coronel, gerente de Desarrollo Económico del MEF, durante una entrevista en ABC TV.

Explicó que la versión aprobada en Diputados es resultado de un trabajo conjunto entre el equipo técnico del MEF y los legisladores, en el que se atendieron algunos planteamientos sectoriales.