Ministro de Economía celebra “alto interés” en bonos soberanos en guaraníes

Ayer martes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la colocación de bonos soberanos en guaraníes en el mercado internacional por un valor de 1.000 millones de dólares, en la primera operación de emisión de bonos que realiza el Gobierno desde que el país obtuvo doble grado de inversión.

En un mensaje publicado hoy en redes sociales, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, dijo que existe una “alta demanda” por bonos en guaraníes, equivalente a unos 1.500 millones de dólares según el Ministerio de Economía.

La colocación de los bonos significa que, por primera vez, el déficit fiscal autorizado en el Presupuesto General de la Nación, que equivale al 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto del país, podrá ser financiado en su totalidad en guaraníes.

“Guaranización”

En su mensaje, el ministro Fernández destacó también un “significativo proceso de ‘guaranización’”, el hecho de que se cambiaron deudas en dólares con vencimientos en 2027 y 2030 por bonos en guaraníes con vencimiento en 2030.

Con esa operación, la porción de la deuda pública del país en guaraníes asciende al 22 por ciento del total, que hasta diciembre de 2025 ascendía a 20.409 millones de dólares, equivalente a un 42,1 por ciento del Producto Interno Bruto.