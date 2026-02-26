Opama: subsidio al pasaje ayuda al usuario, pero el pésimo servicio de buses debe mejorar

El subsidio estatal al transporte público del área metropolitana de Asunción registró un aumento del 1.846% en la última década, al pasar de G. 20.707 millones en 2015 a G. 402.980 millones en 2025. Sin embargo, pese al incremento de los recursos públicos destinados al sector, los usuarios continúan denunciando deficiencias en el servicio, como reguladas, buses en mal estado y largas esperas.

Al respecto, Griselda Yúdice, vocera de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), señaló que el subsidio al pasaje constituye una ayuda importante para los usuarios, pero sostuvo que el servicio debe mejorar sustancialmente.

El último cálculo de la tarifa técnica del pasaje —que corresponde a la suma del monto abonado por el usuario más el subsidio estatal por pasajero— data de diciembre de 2024. En ese momento, el costo real del servicio fue fijado en G. 4.704 para buses convencionales y G. 6.041 para unidades con aire acondicionado.

Los pasajeros, sin embargo, continúan pagando G. 2.300 y G. 3.400, respectivamente, mientras que la diferencia es cubierta por el Estado. Hasta el momento no se cuenta con cálculos actualizados correspondientes a 2025.

Cuestionan falta de inversión en el servicio

Yúdice explicó que el subsidio permite reducir el gasto directo de los usuarios, ya que cerca de la mitad de la tarifa es cubierta con fondos públicos. Advirtió que, en caso de eliminarse este mecanismo, el costo de movilidad podría duplicarse para las familias trabajadoras.

No obstante, la representante de Opama criticó que la mayor parte del presupuesto del Viceministerio de Transporte se destine al subsidio y no a mejorar la calidad del servicio.

“El gran problema es que el Viceministerio del Transporte no invierte para mejorar el servicio, todo su presupuesto básicamente es subsidio, entonces la ciudadanía considera que ese dinero público está siendo desperdiciado”, manifestó.

Sostuvo que para que el subsidio sea efectivo el Gobierno debe impulsar medidas estructurales como la renovación de la flota, implementación de carriles exclusivos, sistema de transbordo o tarifa integrada, actualización de la tarifa técnica y reingeniería de los itinerarios.

Advirtió que, sin estas acciones, persistirán problemas como reguladas, extensos tiempos de viaje, buses en mal estado y falta de servicio en días de lluvia.

Reforma del transporte sigue sin avances

Yúdice también cuestionó la falta de avances en la reforma del transporte público tras la promulgación de la ley 7617 que se había apurado con este propósito. En este sentido, señaló que Opama solicitará formalmente participar en el proceso de reglamentación de la normativa.

Indicó además que pedirán la reincorporación de la organización en la discusión sobre la actualización de la tarifa técnica, proceso del cual —según afirmó— no se conocen avances pese a la contratación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTP) y la realización de reuniones previas.

Asimismo, señaló que la organización también trabaja en una agenda conjunta con la fundación Saraki para solicitar al Viceministerio de Transporte la incorporación de medidas que mejoren el servicio para personas con discapacidad.

Entre los planteamientos figuran el cumplimiento del pasaje gratuito, la adecuación de la tarifa técnica para contemplar este beneficio y la implementación de buses y refugios accesibles.