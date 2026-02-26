Ratifican postura de aprobar el plan de Caja Fiscal con modificaciones

En medio de manifestaciones, reclamos, paros activos y escalonados en varios segmentos de la función pública, ayer se reunió la Comisión de Hacienda del Senado con representantes de los gremios docentes, militares, policiales y de magistrados, para proseguir con la mesa técnica para el análisis del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, que busca reducir el millonario déficit que viene arrastrando el sistema de jubilaciones del sector público. Entre las propuestas que generan conflictos es el aumento de la edad mínima, el incremento del aporte y disminución de la tasa de sustitución.

Antes del encuentro convocado por la comisión de Hacienda ayer, el titular del Congreso Basilio “Bachi” Nuñez declaró a la prensa que la postura de la bancada oficialista en el Senado es aprobar la Reforma pero con modificaciones sobre lo aprobado en Cámara Baja. El legislador rechazó la versión de una posible sanción automática con el texto de Diputados. Si bien la Cámara de Senadores postergó para el 25 de marzo el tratamiento del proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo, los diputados cartistas, que cuentan con mayoría propia, insisten en que aprobarían su versión, en el caso de que se realicen modificaciones al plan en el Senado.

Pide juicio político para Peña

Por su parte, el senador colorado independiente, Carlos Núñez, excartista, criticó a los legisladores e insinuó que incluso podrían estar recibiendo dinero de Santiago Peña para defender el proyecto.”

Los cartistas estarían intentando adelantar el tratamiento del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, a fin de evitar que los gremios afectados se organicen y lleguen a la fecha del tratamiento, marcado para el 25 de marzo, con manifestaciones en inmediaciones del Congreso Nacional.

Consultado sobre la intención del cartismo de adelantar el tratamiento del proyecto, el senador Núñez aseguró que, si bien el sector oficialista tiene la lapicera en este momento, tanto la disidencia del Partido Colorado como la oposición van a pelear, sin descartar la convocatoria a una movilización más grande e incluso un pedido de juicio político contra el mandatario.

Por su parte representantes del sector docente insisten en la necesidad de un mayor aporte estatal al régimen de jubilaciones ya que consideran insuficiente lo aprobado en Diputados de un ajuste escalonado del 1 al 5%.

Entre los cambios sugeridos por Senado, se observa una mejora en el porcentaje de sustitución para docentes del MEC, universidades y magistrados judiciales. Así de un 70% a 85% que aprobó Diputados, se propone elevar el porcentaje entre 75% y 90%. También sugieren elevar la edad mínima para jubilación ordinaria a 57 años

Entre tanto se discuten estas modificaciones, los afiliados del sector docente, UNA y judiciales continúan con una serie de manifestaciones, reclamos, paros activos y escalonados para ratificar el rechazo en los cambios propuestos.

Déficit aumenta cada mes

De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, el monto de los ingresos por aportes de los afiliados en el mes de enero del presente año fue de G. 305.259 millones, mientras que los egresos por pagos de jubilaciones y pensiones totalizaron G. 500.209 millones, lo que arroja una diferencia negativa de G. 194.151 millones (unos US$ 30 millones. Esta diferencia, como viene sucediendo en los últimos años, se financió con impuestos de los ciudadanos.