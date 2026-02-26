Cuando sube la carne en la región, ¿qué pasa con los precios en Paraguay?

La Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), que nuclea a los frigoríficos exportadores, viene publicando informes sobre el comportamiento y funcionamiento del sector cárnico, tanto a nivel local como internacional.

En ese marco, indican que existe una “fuerte” transmisión de los precios internacionales hacia la cotización del ganado en gancho y, posteriormente, hacia los precios al consumidor final.

“La evidencia empírica disponible confirma la existencia de un mecanismo de traslado de precios desde el comercio internacional al mercado doméstico, característico de una economía abierta y tomadora de precios”, reiteran.

Lea más: Caen las exportaciones de carne en el arranque del 2026

Según el gremio, cuando los valores internacionales suben de manera significativa, el precio del ganado tiende a aumentar incluso en mayor proporción, sobre todo en períodos de alta demanda externa.

Competencia entre frigoríficos por el ganado

“Ante un escenario positivo de precios internacionales, se intensifica la competencia entre los frigoríficos por asegurarse la oferta de ganado disponible”, precisan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la CPC indican que dicha transmisión no es meramente proporcional y explican que los períodos de aumentos significativos del precio implícito de exportación, los valores de la carne al gancho tienden a registrar incrementos de mayor magnitud, especialmente durante fases de fuerte expansión de la demanda internacional.

Como ejemplo, desde la CPC señalan que durante 2025, considerado un año de mejora en las cotizaciones internacionales, el valor implícito de exportación de la carne bovina aumentó cerca de 18%, mientras que el precio del ganado al gancho registró incrementos de alrededor del 26%.

Incidencia del comercio internacional

Esta dinámica, explican, es propia de una economía pequeña y abierta como la paraguaya, donde los movimientos del mercado internacional se reflejan rápidamente en el plano local, especialmente cuando la oferta de ganado es ajustada y las expectativas del sector son positivas.

Lea más: Frigoríficos se defienden: precios de la carne siguen al mercado global

Además, remarcan que la transmisión llega al eslabón primario (productor), y que se extiende a toda la cadena, alcanzando a los precios de la carne vacuna al consumidor en el mercado interno.

No obstante, aclaran que el precio de la carne para el consumidor también está influido por otros factores, como el clima que trasciende al eslabón industrial, la disponibilidad de ganado, los costos logísticos, la estructura del comercio minorista y el comportamiento de la demanda domesticas.