Destacan muy buen comienzo económico en el primer bimestre

La economía paraguaya, que nuevamente proyecta un buen crecimiento para este año, además ha logrado posicionarse en el mercado internacional con la reciente emisión histórica de bonos en moneda local (por valor de US$ 1.000 millones), y su reciente segundo grado de inversión. No obstante, queda el desafío de que los resultados a nivel macro, altamente valorados también, puedan ir reflejándose en el día a día de la gente.

A juzgar por los primeros resultados que se van observando en la actividad económica en este primer bimestre del año, no extrañaría que el Banco Central del Paraguay (BCP) tenga que ajustar al alza su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), indicó el ministro de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández Valdovinos.

El funcionario resaltó principalmente el desempeño de la actividad agrícola, con una cosecha principal de la soja que está llegando a niveles por encima de lo estimado inicialmente. Seguidamente destacó que las condiciones son favorables para un posible ajuste en las proyecciones económicas por parte del ente monetario central.

El BCP prevé un crecimiento del 4,2% para el presente año, esto tras un crecimiento del 6% proyectado para el 2025. “Al segundo mes ya tenemos perspectivas positivas de alza, es importante seguir manteniendo este crecimiento sostenido”, afirmó.

Dijo que de confirmarse estos ajustes, con una economía creciendo en promedio del 5% por cuarto año, será una señal muy favorable ante inversiones y calificadoras, que valoran la estabilidad y una economía en crecimiento. “Este sería el cuarto año con un promedio de 5% de crecimiento y no es un accidente. Esto habla de que el crecimiento potencial es mucho más alto de lo que era antes (3,5%)”, afirmó.

Asamblea del BID

Otra cuestión que ayudará mucho a impulsar la economía desde el sector privado, según Fernández, es la realización de las reuniones anuales y asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en nuestro país.

“Ese evento va a despertar mucho más interés de invertir y de concretar alianzas estratégicas que van a beneficiar, sobre todo al sector privado”, afirmó.

Detalló que a la par de las reuniones y agenda que tienen los gobiernos, este evento tiene programado conferencias y actividades focalizadas en la posibilidad de hacer negocios dentro del sector privado, lo que tendrá nuevamente a Paraguay en el foco de los mercados internacionales, inversionistas y demás que estarán visitando nuestro país para explorar oportunidades.

El encuentro tendrá lugar del 11 al 14 de marzo próximo en las instalaciones de la Conmebol, con una agenda nutrida de actividades, foros y las reuniones de gobernadores.