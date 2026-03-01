MEF recuerda parámetros claves que deben definirse en la reforma de la Caja

Los diálogos y reuniones en torno a las modificaciones de la Ley de reforma de la Caja Fiscal siguen avanzando y entrando ya en fase definitoria.

Al respecto, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, detalló que fue convocado por la Comisión de Hacienda del Senado para este martes 3 de marzo donde ahondarán sobre las propuestas que han acercado los diferentes grupos afectados por esta reforma, que recordemos cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Diputados. El tratamiento del proyecto fue postergado por la Cámara de Senadores para el 25 de marzo próximo.

Abiertos para escuchar propuestas

“Esto va avanzando. Creo que se va entendiendo que el punto no es que estamos opuestos a alguna reforma, siempre que sea sostenible“, comentó Valdovinos, quien insistió en la necesidad de que los diferentes grupos presenten propuestas concretas.

Al respecto, el titular del MEF recordó que son seis los parámetros que deben definirse en esta reforma que busca reducir el elevado déficit en el fondo de jubilaciones. Entre estos puntos citó: la edad mínima para la jubilación, la tasa de sustitución o del haber jubilatorio, el aporte del Estado y de los afiliados, los años de aporte y la ventana para el cálculo del haber jubilatorio.

De todos estos parámetros, establecer la edad mínima es fundamental y sin esto la reforma no tendría sentido, remarcó Fernández.

Se puede negociar

Consultado sobre las propuestas de los sectores como docentes, fuerzas públicas y de la UNA, indicó que todo es conversable y siempre que sean coherentes y sostenibles estarían dispuestos a escuchar y analizar en las modificaciones.

Incluso indicó que el cambio que se dio en el aporte a afiliados superavitarios fue una propuesta de los funcionarios administrativos que consideraban injusto que su aporte sea igual que los sectores deficitarios y ese punto fue modificado en la versión de Diputados, detalló. Como también de bajar la edad mínima de 57 años a 55 años que se está analizando.

No obstante, mencionó que algunas propuestas, a su entender, son inviables como el de las Fuerzas Públicas que sugieren establecer una escala en proporción a los años de aporte con posibilidad de jubilarse con el 50% y hasta el 100% de sustitución de haberes.

En cuanto a un mayor porcentaje de aporte estatal que pide el sector docente, Fernández indicó que no habría problema en ese sentido, siempre que se transparente todo lo que aportó el Estado. Sobre el punto aclaró que el Estado viene aportando y llevando el mayor peso del déficit, pero ahora se busca que haya un equilibrio y esté bien definido cuánto será su aporte efectivo.

“Yo no tengo problema que ese aporte pase de 3 a 5% o de 5% a 8%, pero vamos a establecer bien esos porcentajes, si no sería un doble aporte lo que estaremos haciendo”, apuntó.

Déficit sigue creciendo

De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la diferencia que surge entre los ingresos y egresos en el fondo jubilatorio fue de G. 194.151 millones (unos US$ 30 millones al cambio actual) en el primer mes del año, lo que implica un déficit estimado en casi un millón de dólares al día. Esta diferencia, como viene sucediendo en los últimos años, se financió con impuestos de los ciudadanos.

En el 2025, el saldo rojo fue de US$ 380 millones.