Pago a proveedores: MEF liberó hoy más recursos por valor de US$ 48 millones

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del MEF confirmó en la fecha, los desembolsos para pago de proveedores por valor de G. 309.980 millones (US$ 48 millones), por compromisos que corresponden a Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) financiados con Fuente 10 “Recursos del Tesoro Público”, Fuente 20 “Recursos del Crédito Público” y 30 “Recursos Institucionales”, de acuerdo con el reporte brindado por la cartera fiscal.

Cabe señalar que por el mismo fin, la cartera económica desembolsó el martes último G. 439.412 millones (unos US$ 68 millones al cambio actual) con lo cual va disminuyendo su saldo con los proveedores del Estado. Entre ambas fechas, la cartera de Economía desembolsó recursos por valor de US$ 115 millones.

Pago a constructoras y farmacéuticas

En ese sentido, se procesó en la fecha la totalidad de los compromisos correspondientes a STR ingresadas a la DGTP el martes 03 y miércoles 04 de marzo, por la suma de G. 812 millones en Fuente 10, en concepto de Caja Chica, Gratuidad en la Educación Superior y Gastos Reservados; mientras que la mayor parte de G. 259.545 millones fue por Fuente 20 para pago a Proveedores y Acreedores del Estado. En este grupo se destaca pago al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) por medicamentos e insumos, como también para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por inversiones varias

Otra parte del desembolso por valor de G. 49.622 millones fue mediante Fuente 30, en concepto de Caja Chica, Gastos Reservados y Pago a Proveedores y Acreedores del Estado, de acuerdo con los datos oficiales.

Según refiere la cartera estatal, el Ministerio de Economía realiza el proceso de transferencias de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR por parte de las instituciones públicas. Igualmente informaron que se puede acceder al calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gov.py), como también en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py).