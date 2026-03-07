Caja Fiscal: Aumenta tensión entre gremios por modificaciones en plan de reforma

En tanto se crecen las incertidumbres sobre el tratamiento del proyecto de Ley de Reforma de la Caja Fiscal y las modificaciones, que nuevamente fue postergado, ahora sine – dine (por tiempo indefinido), también aumentan las tensiones entre los diferentes grupos que serán afectados por estos cambios. Si bien cada grupo prepara sus movilizaciones, lo harán por separado.

La propuesta de reforma de la Ley de Jubilaciones del sector público fue impulsado por el Ejecutivo con el propósito de reducir el millonario déficit que acumula cada año, pero fue aprobado en Diputados con mayores exigencias en comparación al plan original.

Senado posterga sine die proyecto de reforma de la caja fiscal

Según se pudo notar en la reunión de la mesa técnica en la sesión conjunta de Hacienda y Legislación del Senado, un grupo (mayormente del sector docente) estaría más a favor de la propuesta del Ejecutivo, aunque también agregaron algunas modificaciones.

Por su parte, los militares sentaron postura y fueron tajantes en rechazar tanto la propuesta del Ejecutivo, como también de la versión de Diputados y adelantaron que no acompañan protesta docente anunciada para la próxima semana.

El coronel Felipe Mercado en entrevista en la 780 AM afirmó que el sector militar no acompañará la medida impulsada por docentes, a quienes acusó de responder al Poder Ejecutivo.

Caja Fiscal: Fuerzas públicas presentaron su propuesta

“Los docentes están acoplados a los intereses del Poder Ejecutivo. Hacen una oposición de fachada”, sostuvo. Según Mercado, los gremios docentes “no cuestionan la violación del artículo 103 de la Constitución Nacional”, que establece un ente autárquico administrado por aportantes y jubilados. “No acompañaremos ninguna medida de fachada que no se oponga directamente a evitar la violación de la Constitución”, afirmó.

Por su parte, el sector docente confirmará en los próximos días las medidas y protestas que estarán acompañando, atendiendo a que podría tratarse este miércoles el proyecto de la Caja en el Senado.

En lo que respecta al gremio de judiciales, ayer se reunión con el ministro de Economía Carlos Fernández para dialogar sobre la reforma de la Caja Fiscal y también presentaron su propuesta.

Entre tanto, los gremios del sector judicial también se preparan para una movilización frente a la explanada del Poder Judicial, en el marco del debate alrededor de la reforma de la Caja Fiscal