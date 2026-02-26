Caja Fiscal: Fuerzas públicas presentaron su propuesta

El senador colorado Carlos Nuñez ex cartista fue el encargado de dar entrada oficial al proyecto de modificación del proyecto de Reforma de la Caja de Jubilaciones del Sector Público o Caja Fiscal esta tarde en Cámara Alta. Entre los cambios que proponen citan modificaciones en el artículo 18) sobre el blindaje de beneficios por actos de servicio: Plantearon que no sean derogados los artículos de la Ley N.º 7280/2024, referente a la reforma de la Policía Nacional, con el objetivo de proteger los beneficios para pensionados y herederos en casos de fallecimiento en actos de servicio, enfrentamientos, incapacidad o accidentes derivados del cumplimiento del deber.

Lea más: Ratifican postura de aprobar el plan de Caja Fiscal con modificaciones

En cuanto a la tasa de sustitución, proponen una nueva escala entre el 50% hasta el 100%: La propuesta consensuada incluye una tabla comparativa que fija la jubilación en el 100 % para el personal activo que cumpla con 35 años de servicio y 55 años de edad. Para la jubilación extraordinaria proponen que sea a partir de 20 años de aporte con el 50% de la jubilación.

Los gremios aclararon en la reunión de la mesa técnica del martes último, que no se oponen al incremento de los porcentajes de aporte, siempre que se preserve la integridad de los beneficios establecidos.

Lea más: Militares retirados denuncian “ninguneo” a su propuesta alternativa de reforma de la Caja Fiscal

Los representantes de las Fuerzas Públicas señalaron que este planteamiento no constituye una iniciativa aislada, sino el resultado de un acuerdo unánime entre las organizaciones de la Policía Nacional, respaldado por los círculos y clubes de las Fuerzas Armadas, así como por las representaciones de suboficiales.

Finalmente, los legisladores de la Comisión de Hacienda tomaron nota de las peticiones presentadas, las cuales serán sometidas a análisis actuarial y jurídico para determinar su viabilidad dentro del proyecto de reforma. El martes 3 de marzo será la siguiente reunión.