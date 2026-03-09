Hidrovía Paraguay-Paraná: nueva concesión en Argentina definirá la tarifa de peaje

La licitación de Argentina definirá, una vez que haya adjudicación, qué empresa estará a cargo del dragado, señalización y mantenimiento del tramo señalado, en la hidrovía Paraguay-Paraná.

El presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de nuestro país, Julio César Vera Cáceres, comentó que se presentaron tres oferentes inicialmente, las compañías Jan De Nul Group, DEME Group y DTA Engenharia, pero está última firma decidió bajarse de la puja. Indicó que ya se abrieron las ofertas, aunque todavía no se conocen los detalles de las propuestas ni cuál será finalmente la empresa adjudicada.

Señaló que probablemente la firma de origen belga Jan De Nul Group tenga ventaja, ya que conoce el mercado argentino, debido a que desde hace más de 30 años realiza trabajos de dragado en ese país en sociedad con una empresa local.

Costo del peaje: ¿Se mantiene o sube?

“Aunque no es oficial, en el pliego de bases y condiciones la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) de Argentina se habría establecido como precio referencial una tasa de peaje en el tramo Confluencia–Santa Fe, un tramo que siempre genera discusiones en torno al peaje. Allí se habría fijado una tasa referencial de US$ 1,30 por tonelada de registro neto. Sin embargo, todavía no tenemos la certeza de que ese sea el precio referencial”, explicó.

En cuanto al costo del peaje, indicó que los oferentes pueden cotizar el peaje a un valor superior o también se puede dar una reducción. En ese contexto, reconoció que aún no se conocen mayores detalles, pero subrayó que será clave conocer cuáles serán las tarifas que cobrará la empresa ganadora de la licitación en el tramo Confluencia–Santa Fe.

“Hasta ahora se mantiene el precio del peaje. La empresa estatal argentina inicialmente solicitaba US$ 1,47 por tonelada de registro neto que era el monto original, argumentando que con ese nivel sus números cerraban. Sin embargo, se negoció y desde el 1 de enero hasta ahora se paga US$ 1,30 por tonelada de registro neto”, explicó.

Concesión en tramo argentino por más de 20 años

Añadió que con el avance del proceso se conocerá si efectivamente se estableció ese precio como referencia. Según el titular de la ANNP, de confirmarse sería una señal para los oferentes de que “no deberían alejarse demasiado de ese valor”. Asimismo, mencionó que la concesión en el tramo argentino sería por un período mínimo de 20 años.

Hidrovía: relación Paraguay- Argentina

En cuanto a la relación con las autoridades argentinas vinculadas a la hidrovía Paraná-Paraguay, señaló que no existen dificultades, pese a que desde hace tiempo no entablan una reunión con la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía, que es el órgano político del sistema.

A pesar de ello, indicó que se cumplen los procedimientos establecidos para realizar trabajos de dragado en el tramo compartido que une Asunción con su confluencia.

“Allí tenemos un tramo compartido en la margen derecha del río Paraguay, en territorio argentino. La metodología es que la ANNP tiene un punto de contacto con la Anpyn y, cuando necesitamos dragar en algún punto, presentamos nuestro proyecto con todas las características de la zona y de la draga que realizará el trabajo”, detalló