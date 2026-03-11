¿Por qué y cómo se concretará el vaciamiento de la ANDE?

Las campañas Itaipú Causa Nacional e Itaipú es también Soberanía (PPP), en un documento de 49 páginas que entregaron a la Contraloría General de la República (CGR) el miércoles 4 de este mes, denunciaban el “ilegal y descomunal saqueo de nuestra energía hidroeléctrica y el vaciamiento de la ANDE”.

Trasladamos esa pregunta al Ing. Ricardo Canese, dirigente de una de las campañas, quien en respuesta remitió el resumen que entregaron a la Comisión de Entes Binacionales de Diputados, que se día había convocado a una Audiencia Pública para tratar las eventuales secuelas de los decretos 5306 y 5307, sobre la explotación de energía eléctrica en alta tensión.

En una de las páginas del resumen, bajo el título “ Vaciamiento total de la ANDE” enumera tres puntos:

a.- Despojo de la renta eléctrica, maniobra a la que imputa US$ 1.250 millones anuales.

b.- Tarifa alta ilegal de Itaipú, que implicará una sangría de US$ 395 millones por año a la empresa eléctrica estatal.

c.-Subsidio a criptomineras: US$ 388 millones por año.

Al sumar estas cifras parciales, el Ing. Canese concluye que la denuncia del vaciamiento tiene una cifra: US$ 2.033 millones por año.

La denuncia no finaliza en la suma que menciona en el párrafo procedente. Apunta que el presupuesto de la ANDE para este año (incluyendo inversiones y pago de deudas) asciende a US$ 1.988 millones por año “un poco menos”.

Luego la conclusión cae por su peso_ “sin vaciamiento, la ANDE podría realizar inversiones sin endeudarse. Pagar la deuda que contrajo y Reducir la tarifa eléctrica para generar empleo y calidad de vida”.