Mientras cuestiona deuda de US$ 360 millones, Cavialpa felicita a ministra del MOPC por su cumpleaños

Mientras la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) cuestiona al Gobierno por la millonaria deuda con las constructoras, que ronda los US$ 360 millones, el gremio felicitó en sus redes sociales a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, por su cumpleaños.

El saludo se da en medio de los reclamos que vienen realizando los gremios del sector por la falta de pagos a las empresas que ejecutan obras públicas y con la intención de aumentar el tope del déficit fiscal del 1,5% del PIB previsto para este año. El gesto contrasta con los reclamos del gremio por los pagos atrasados.

“Desde Cavialpa, deseamos feliz cumpleños a la Ing. Claudia Centurión", publicó el gremio en sus redes sociales con la foto de la ministra del MOPC.

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Reclaman millonaria deuda

Justamente, el presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, viene reclamando la deuda con las constructoras, que asciende a unos US$ 360 millones, de los cuales cerca de US$ 250 millones corresponden a certificados de obras ya ejecutadas y alrededor de US$ 110 millones a intereses acumulados por la mora en los pagos.

Según detalló, una parte importante de los certificados pendientes de pago está vinculada a obras financiadas con créditos de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Fonplata, entre otros.

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“Ese dinero de los préstamos está disponible. Paraguay incluso paga tasas por esos fondos. El problema no es la falta de dinero, sino que no se está utilizando por el tema del tope del déficit fiscal”, señaló.

Sarubbi estimó que al menos la mitad de los US$ 250 millones de capital adeudado podría pagarse de inmediato utilizando estos recursos externos, lo que equivale aproximadamente a US$ 125 millones.