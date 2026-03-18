Garantía bancaria local de firma catarí que mencionó Petropar sigue sin publicarse

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, confirmó este miércoles que la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, presentó una garantía bancaria de fiel cumplimiento del contrato emitida por el Banco Continental, que la estatal podrá ejecutar a simple requerimiento en caso de rescisión con la empresa incumplidora.

Sin embargo, dicha caución aún no fue publicada entre los documentos oficiales disponibles en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Hasta ahora la estatal no socializó la fecha de emisión de dicha caución ni tampoco su contenido.

La única garantía de fiel cumplimiento divulgada hasta ahora entre los documentos oficiales, por un monto de US$ 3.050.000 —equivalente al 5% del valor total adjudicado—, consiste en una declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani, con el aval del Qatar International Islamic Bank (QIIB).

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En ese documento (ver documento adjunto), la empresa se obligó a pagar a Petropar “sin argumentaciones ni objeciones, y sin necesidad de que la contratante pruebe o acredite las razones de la reclamación”, contra una simple solicitud escrita en la que se afirme el incumplimiento de obligaciones contractuales.

Garantía de banco local se conoció tras salida de Eddie Jara

La existencia de una garantía emitida por un banco local recién fue mencionada a este diario por Wilka tras la salida de Eddie Jara de la presidencia de Petropar.

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La semana pasada, Wilka había señalado que contaban con una caución a primer requerimiento de una entidad financiera local, pero evitó identificarla alegando cláusulas de confidencialidad. No obstante, en los procesos de contratación pública, este tipo de garantías constituye un documento esencial que debe ser divulgado.

Recién este miércoles confirmó que se trata del Banco Continental, aunque el documento sigue sin hacerse público, pese a que lo venimos solicitando a través de la Dirección de Comunicaciones de la estatal desde la semana pasada.

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Hasta ahora, entre los registros oficiales del proceso, solo figura la declaración jurada respaldada por el banco catarí, sin que se haya difundido otra garantía emitida por una entidad financiera local.

Wilka indicó que, si la empresa no cumple con la entrega prevista para el 30 de abril —plazo correspondiente a la última prórroga—, Petropar procederá a rescindir el contrato y ejecutar la garantía.

A un año y medio de la adjudicación, la firma aún no cumplió con la provisión comprometida de 100.000 toneladas métricas de gasoil, por un valor superior a US$ 61 millones. Hasta ahora le concedieron diez prórrogas.