Gremios de la construcción crean “comité de guerra” para analizar el factoraje

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, informó que la deuda total con las constructoras asciende a US$ 268 millones, de los que US$ 188 millones corresponden a certificados pendientes y alrededor de US$ 80 millones a intereses. Esto, mientras los gremios del sector reclaman compromisos por unos US$ 360 millones.

En el marco de la denominada “economía de guerra” del Gobierno, el MOPC plantea pagar US$ 150 millones de la deuda mediante la modalidad del factoraje, que permitirá a las empresas ceder sus certificados de obra a bancos locales para obtener liquidez inmediata, con garantía soberana. El Estado asumirá los costos financieros de esta operación, según prometieron.

Para implementar este mecanismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya remitió a los gremios un borrador de la reglamentación de la Ley N.° 6542/2020 de factoraje, contemplada en el Presupuesto General de la Nación 2026. El documento ya está siendo analizado por el sector privado antes de su eventual aplicación.

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Gremios de la construcción crearon un “comité de guerra” para analizar la reglamentación

Los gremios de la construcción, la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), confirman que crearon un “comité de guerra” para analizar la reglamentación, unificar criterios y acelerar el cobro de los compromisos pendientes antes de la Semana Santa.

“Para analizar la reglamentación del factoraje, hoy se realizó una reunión de emergencia de la Cámara Paraguaya de la Construcción y decidieron conformar un comité de guerra, en línea con el término de economía de guerra utilizado por el ministro de Economía”, informó el presidente de Capaco, José Luis Heisecke.

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Indicó que esta comisión de emergencia está integrada por miembros de la Comisión Directiva, que trabajarán en forma urgente con asesores jurídicos y financieros, así como con otros sectores que puedan aportar.

“También se decidió trabajar en forma conjunta con la Cámara Vial Paraguaya, de modo a unificar criterios y tener una sola voz, lo que será clave para agilizar el factoraje y evitar demoras. Queremos presentar una propuesta el lunes o martes y poner en marcha el mecanismo”, manifestó.

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En ese sentido, resaltó que las empresas necesitarán recursos de cara a la Semana Santa. “Son fechas importantes de desembolso, especialmente para el pago de salarios, bonificaciones y compromisos con proveedores, que también deben cumplir con su personal. Esperamos tener una propuesta la próxima semana para presentar al Gobierno”, añadió.

Pago de intereses con bonos

En cuanto a los intereses acumulados, que el MOPC estima en unos US$ 80 millones y los gremios en US$ 110 millones, gran parte esa suma atribuye a compromisos del gobierno anterior.

En este sentido, el Ejecutivo propondrá un proyecto de ley que habilite el pago de los intereses mediante la emisión de bonos. Según Obras Públicas esta vía busca dar respaldo legal a los desembolsos, en medio de interpretaciones jurídicas sobre la validez de dichos reclamos.

Al respecto, Heisecke enfatizó que esperan cobrar lo antes posible esta deuda.