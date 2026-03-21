Salarios públicos crecen 21,8% desde 2023 y hasta casi 80% de ingresos se destinan al pago en 2026

Los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evidencian una dinámica en la que el gasto salarial mantiene una tendencia creciente, con picos estacionales marcados en diciembre por el pago del aguinaldo, mientras que los ingresos fiscales, aunque con avances importantes, presentan una trayectoria estacional, vinculada, principalmente, a los vencimientos de determinados impuestos.

En términos absolutos, la masa salarial pasó de G. 1,600 billones en agosto de 2023 a G. 1,950 billones en febrero de 2026, lo que implicó un incremento acumulado cercano al 22%.

Este crecimiento se consolidó a lo largo de 2024 y 2025, con niveles que superaron los G. 1,800 billones hacia mediados del año pasado.

El rasgo más relevante se observa en diciembre de cada año: G. 3,343 billones en 2023; G. 3,398 billones en 2024 y G. 3,657 billones en 2025, lo que refleja el impacto del aguinaldo sobre la ejecución del gasto.

Por el lado de los ingresos tributarios, si bien la evolución presenta mayor volatilidad mensual, también se observa una tendencia de crecimiento relevante en términos absolutos.

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Los ingresos pasaron de G. 2,441 billones en agosto de 2023 a G. 2,634 billones en febrero de 2026, lo que representó un aumento cercano al 8%.

No obstante, más allá de este crecimiento moderado en el promedio, destacan picos de recaudación significativamente más altos en determinados meses, reflejando una capacidad de generación de ingresos considerable, especialmente en periodos de mayor actividad económica y cumplimiento tributario.

Es de mencionar que la fusión entre la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas, actualmente Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), ha permitido mejorar la capacidad operativa y el control, aunado a la dinámica económica, lo que se ha traducido en meses con resultados de recaudación más robustos, pero aún con importantes desafíos.

El análisis relativo entre ambas variables resulta especialmente ilustrativo. En agosto de 2023 las remuneraciones representaban aproximadamente el 65,6% de los ingresos tributarios. En meses de alta recaudación el ratio desciende, lo que evidencia que, bajo condiciones favorables, los ingresos crecen a un ritmo suficiente para sostener, aunque no sea el mejor escenario, el gasto salarial con aparente holgura.

No obstante, en meses de menor recaudación o de mayor presión de gasto, como diciembre, el ratio supera el 100%. Es decir, los ingresos tributarios en ese mes no alcanzan para cubrir los salarios, tal como se puede observar en la infografía. Solo por mencionar, en diciembre de 2025 la remuneración a los empleados de la Administración Central totalizó G. 3,657 billones, frente a los G. 2,892 billones recaudados.

Más allá del efecto puntual del aguinaldo, la evidencia sugiere que, para sostener el equilibrio fiscal, no solo será necesario consolidar el proceso de mejora en la recaudación, sino introducir como un hecho, toda la disciplina en la evolución del gasto.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones